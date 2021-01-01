آخر موعد لتسليم الملفات الخاصة للطلاب الجدد بـ بنات عين شمس



كلية البنات جامعة عين شمس كلية البنات جامعة عين شمس

صرحت الدكتورة مي حلمي وكيل كلية البنات جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب بضرورة تسليم الملفات الخاصة لطلاب الفرقة الأولي في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14_12_2020 وإلا سيتم شطب أسمائهم من الكلية .



وأوضحت الدكتورة مي الاوراق المطلوبة لتسليم الملف وهي عبارة عن أصل شهادة الثانوية العامة وبطاقة الترشيح والصورة الشخصية والكشف الطبي.



وفي ذات السياق قالت الدكتورة رقية شلبي، عميدة كلية البنات بـ جامعة عين شمس، إن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجهًا لوجه" و"التعلم عن بُعد"، موضحة أن الكلية استعدت لاستقبال الطلاب بالحرم الجامعي مع أول أيام الدراسة وتنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي بالالتزام بالتعليم الهجين من داخل المنازل وتقليل عدد أيام الحضور بمقر الجامعة.

قد يعجبك أيضا...

وأضافت عميدة كلية البنات، لـ "صدى البلد"، أن الكلية استعدت للعام الدراسي بتجهيز المعامل وتقوية الإنترنت بالكامل داخل الكلية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لأساتذة الجامعة للحصول إلى أعلى النتائج بطريقة التعلم عن بُعد.وأكدت الدكتورة رقية علي أهمية نظام موودل لسير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل نظام موودل بشكل كامل وتفعيل 30 ايميل جامعيا للطلاب بالإضافة إلى ايميلات هيئة أعضاء التدريس.وأشارت عميد كلية البنات انه يتم رفع جميع المحاضرات بشكل مستمر وفعال عبر نظام موودل الذي أثبت أهميته خلال الفترة الحالية .