صرحت الدكتورة مي حلمي وكيل كلية البنات جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب بضرورة تسليم الملفات الخاصة لطلاب الفرقة الأولي في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14_12_2020 وإلا سيتم شطب أسمائهم من الكلية .
وأوضحت الدكتورة مي الاوراق المطلوبة لتسليم الملف وهي عبارة عن أصل شهادة الثانوية العامة وبطاقة الترشيح والصورة الشخصية والكشف الطبي.
وفي ذات السياق قالت الدكتورة رقية شلبي، عميدة كلية البنات بـ جامعة عين شمس، إن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجهًا لوجه" و"التعلم عن بُعد"، موضحة أن الكلية استعدت لاستقبال الطلاب بالحرم الجامعي مع أول أيام الدراسة وتنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي بالالتزام بالتعليم الهجين من داخل المنازل وتقليل عدد أيام الحضور بمقر الجامعة.
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التعليقات على آخر موعد لتسليم الملفات الخاصة للطلاب الجدد بـ بنات عين شمس
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