شطة لـ عضو لجنة حكماء الأبيض: الأهلي والزمالك مش ولاد عم



عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة"

علق عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" مدير أكاديميات النادى الأهلي على تصريحات أحمد مصطفى نجم نادى الزمالك وعضو لجنة حكماء القلعة البيضاء الحالي بشأن علاقة قطبي الكرة المصرية على مدار التاريخ.



وقال شطة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": انا بقول لـ احمد مصطفى الأهلى والزمالك مش ولاد عم إحنا إخوات وطالعين من بطن واحدة هى الكرة المصرية.



ولفت مدير أكاديميات النادى الأهلي إلى أن مجلس إدارة النادى الاهلي دعا نظيره فى الزمالك مؤخرا لحضور احتفالية القلعة الحمراء بالتتويج بلقب دورى ابطال افريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه.

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وحقق المارد الأحمر الفوز بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على غريمه التقليدى نادى الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا ليتوج باللقب القاري للمرة التاسعة فى تاريخه.كان أحمد مصطفى نجم الزمالك الأسبق وعضو لجنة الحكماء في نادى الزمالك أكد أن فريق الكرة لن يتعرض لأي نوع من أنواع عدم الاستقرار خلال الفترة الحالية، وأضاف أحمد مصطفي أن إدارة الزمالك الحالية تسعى لتوفير كل التزامات الفريق الأول، وتنفيذ طلبات الجهاز الفني واللاعبين لضمان عدم تأثر الفريق بالتغييرات الإدارية في النادى.كما أكد أحمد مصطفى أنه تحدث مع اللاعبين بعد الخروج من بطولة كأس مصر وأكد لهم انهم من أفضل الأجيال الكروية التي جاءت في تاريخ الزمالك، وعليهم التركيز لتعويض ما فات، مشددًا علي أن اللاعبين يمتلكون إصرارا وعزيمة لاستكمال مسيرة الانتصارات وتعويض دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.وعن العلاقة بين الأهلي والزمالك أكد أحمد مصطفي أن إدارة الزمالك الحالية تسعى لعودة العلاقات الطيبة مع الأهلي ومع كل الأندية مضيفًا أنه علي مدار التاريخ فإن لاعبي الأهلي والزمالك أصدقاء داخل وخارج الملعب، كما أن الجمهورين كانوا يحضرون مباريات القمة معًا دون فواصل بينهما، مختتمًا تصريحاته بأن الفترة المقبلة ستشهد عودة العلاقات الطيبة مع المارد الأحمر واصفًا النادي الأهلي بـ"ابن عمنا".يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن عن إيقاف مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار مرتضى منصور وإحالته الى النيابة العامة استنادا الى وجود مخالفات مالية وإدارية وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكرى من أجل تسيير شؤون الزمالك.