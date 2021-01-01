

للرجال والسيدات.. كيف تعزز علاقتك الجنسية بالأكل الصحي للرجال والسيدات.. كيف تعزز علاقتك الجنسية بالأكل الصحي

النظام الغذائي الجيد يمكن أن يساعد في تعزيز الرغبة الجنسية لدى السيدات و الرجال ويضمن أن يعمل جسمك بشكل جيد، يمكن أن يؤدي النظام الغذائي السيئ إلى مجموعة من المشكلات الصحية، والتي قد تؤثر سلبًا على حياتك الجنسية.



أفاد موقع healthline، بأن الطعام جزء مهم من الحياة اليومية والصحة العامة، لذلك قد لا يفاجئك أن نظامك الغذائي يمكن أن يؤثر على حياتك الجنسية، قد لا يكون تغيير عاداتك وسلوكياتك الغذائية علاجًا شاملًا للمشكلات الجنسية ، ولكنه حل جيد.



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النظام الغذائي والمكملات الغذائية :قد يساعد اتباع نظام غذائي متوازن وتناول مكملات معينة في تحسين صحتك العامة وحياتك الجنسية من المهم أيضًا تجنب شرب الكثير من الكحول.حمية صحية:يمكن أن يساعد تزويد جسمك بالأنواع الصحيحة من الطعام على تعزيز مزاجك ومستويات الطاقة لديك لدعم علاقة صحية وحياة جنسية، للحصول على أفضل صحة تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالمغذيات قليل الدهون المتحولة والدهون المشبعة والسكريات المضافة والصوديوم.تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبروتينات الخالية من الدهون، لتجنب زيادة الوزن لا تأكل سعرات حرارية أكثر مما تحرقه في اليوم.أرجينين - سيترولين:الأرجينين ، المعروف أيضًا باسم إل-أرجينين ، هو حمض أميني يستخدمه جسمك لصنع أكسيد النيتريك تساعد هذه المادة الكيميائية المهمة على استرخاء الأوعية الدموية ، مما يعزز تدفق الدم بشكل جيد إذا كنت رجلًا ، فإن تدفق الدم الجيد إلى أنسجة الانتصاب في قضيبك أمر مهم للحفاظ على الانتصاب.عندما تتناول الأرجينين الإضافي ، فإن الأمعاء تكسر معظمها قبل أن تصل إلى مجرى الدم، قد يكون من المفيد تناول مكملات L-citrulline. L- سيترولين هو حمض أميني آخر يتحول إلى أرجينين في جسمك، وجدت دراسة صغيرة نشرت في UrologyTrusted Source أن مكملات L-citrulline كانت أكثر فاعلية من العلاج الوهمي في علاج ضعف الانتصاب الخفيف.كلا الأحماض الأمينية موجودة أيضًا في الأطعمة، تم العثور على L- سيترولين في الأطعمة مثل البطيخ يوجد الأرجينين في العديد من الأطعمة ، بما في ذلك عين الجمل، لوز، سمك، مصل اللبن، الفاكهة، الخضار الورقيةالزنك:العلاقة بين الزنك والصحة الجنسية ليست مفهومة تمامًا ، ولكن يبدو أن الزنك يؤثر على إنتاج الجسم لهرمون التستوستيرون كما أنه ضروري لنمو الحيوانات المنوية والمني لدى الرجال، قد تعزز مستويات الزنك الكافية خصوبة الرجال، قد يؤثر الزنك والعناصر الغذائية الأخرى مثل حمض الفوليك على خصوبة المرأة أيضًا.الزنك متوفر في شكل مكمل، يوجد أيضًا في بعض الأطعمة مثل المحار هو أغنى مصدر طبيعي لهذا العنصر الأساسي.