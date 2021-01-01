تخلص من آلام الأسنان بوصفات طبيعية وفعالة



آلام الأسنان آلام الأسنان

إذا كنت تُعاني من آلام أسنان متوسطة إلى شديدة، فإنك على الأرجح تبحث عن علاج سريع وفعّال، ووفقًا لما قدمه موقع "wikihow" إليكم ابرز الطرق الطبيعية والفعالة لعلاج آلام الأسنان..



أزل أي بقايا أطعمة عالقة

أحد أوائل الأمور التي يجب محاولة القيام بها حتى قبل العلاجات المنزلية هي بعض التنظيف السريع، حاول إزالة أي بقايا أطعمة عالقة والتي استقرت بالقرب من الأسنان وربما تكون مصدر الألم.



افعل ذلك باستخدام خيط تنظيف الأسنان بعناية بين جانبي الأسنان وإزالة أي بقايا أطعمة.

بعد تنظيف الأسنان باستخدام الخيط الطبي، اشطف فمك جيدًا بالمياه، مرر المياه الدافئة بسرعة في فمك لتفكيك أي بقايا متبقية وابصق المياه من فمك عقب الانتهاء.

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تجنب استخدام الأسنان المصابةاتخذ خطوات سهلة للسيطرة على الألم حتى يمكنك القيام بالعلاجات، تجنب المضغ على هذه المنطقة من الفم وبالأسنان ذاتها بالأخص، يمكنك أيضًا محاولة استخدام حشو مؤقت، في حالة تصدع الأسنان أو تلفها بخلاف ذلك، من الممكن تغطيتها لفترة بعلكة خفيفة أو شمع الأسنان حتى تتمكن من إيجاد حل أكثر فعالية.ضع كمادة باردةطريقة أخرى سريعة لتقليل ألم الأسنان هي تخديرها بالبرد، تقلل درجات الحرارة الباردة من تدفق الدم في المنطقة وسيقل الألم الذي تُعانيه كلما قل تدفق الدم.لف مكعب ثلج في كيس بلاستيكي أو قطعة قماش رقيقة وضعه على منطقة الفك المحيطة بمنطقة بألم الأسنان لمدة 10-15 دقيقة.خذ استراحات فاصلة كل 10-15 دقيقة. بعد كل استراحة، استمر في وضع الكمادة على منطقة الألم كلما لزم الأمر.تأكد من أن المنطقة قد عادت إلى "طبيعتها" قبل إعادة وضع الكمادة عليها لأنه قد تتُلف الأنسجة المحيطة بخلاف ذلك.