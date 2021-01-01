دون أدوية.. 3 خطوات لـ علاج أزمة الربو



علاج أزمة الربو علاج أزمة الربو

تسبب أزمة الربو التهابًا وانسدادًا في الشعب الهوائية، وهي تلك الأنابيب التي تسمح للهواء بالدخول والخروج من الرئتين، في عام 2009، قدرت الأكاديمية الأمريكية لأزمات الربو والحساسية والمناعة أن واحدًا من كل 12 شخص قد تم تشخيصه بالمرض، مقارنة بواحد لكل 14 شخص في عام 2001، وأثناء حدوث الأزمة، تضيق العضلات التي تحيط بالشعب الهوائية وتنتفخ، فتضيق ممرات الهواء ويصير التنفس عناء.



ومن الأشياء التي قد تتسبب في حدوث أزمة تنفسية، التعرض لمواد يعاني المرء من حساسية بسببها، مثل الحشائش أو حبوب اللقاح، أو التعرض لمواد مهيجة في الهواء كالدخان والروائح القوية، أو التعرض للضغط النفسي، أو موجات الطقس العنيفة كالحر الشديد وكذلك التمارين الرياضية وبذل الجهد العنيف.



وقد قدم موقع "wikihow" ابرز الطرق التي تساعدك على علاج أزمة الربو..

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لاحظ الأعراض المبكرة للأزمة التنفسية الحادةفقد يعاني مرضي أزمة الربو المزمنة من أزيز عند التنفس، ويحتاجون إلى التحكم في شدة الأعراض بالأدوية، تختلف الأزمة التنفسية الحادة عن المزمنة في أنها تأتي فجأة بأعراض أكثر قسوة وتستمر لفترة أطول وتحتاج إلى تعامل سريع. تتضمن الأعراض المبكرة للأزمة الحادة:شعور بالحكة في الرقبة.تغير المزاج وسرعة الهياج.العصبية والتوتر.إرهاق.دوائر غامقة اللون أسفل العينين.حمام ساخنإذا كنت في المنزل، يمكنك أن تجهز حمامًا ساخنًا، ومن شأنه أن يتحول لبيئة جيدة للعلاج، بما يحويه من بخار.مارس تمارين التنفسيضطرب الكثيرون حين يصابون بالأزمة التنفسية ويؤدي هذا إلى زيادة معدل التنفس، ولكن بأي حال يزيد التوتر الأزمة سوءًا، حيث يقلل الأكسجين الواصل إلى الرئتين، حاول أن تتنفس تنفسًا بطيئًا ، يدخل الهواء من أنفك في مدة عدك من واحد إلى أربعة، ثم يخرج الهواء في مدة عدك من واحد إلى ستة.جرب تضييق شفتيك أثناء الزفير، يساعد هذا على إبطاء خروج هواء الزفير وإبقاء ممرات الهواء مفتوحة لفترة أطول.