بتعانى من الأنيميا .. إليك أبرز طرق علاجها



الأنيميا الأنيميا

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو أكثر أنواع فقر الدم شيوعًا وويعرف بين الناس بالأنيميا ويتسبب في الكثير من المتاعب ابرزها عدم القدرة على التركيز والضعف العام.



علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

ووفقا لما ذكره موقع " nhs " بمجرد اكتشاف سبب الإصابة بفقر الدم على سبيل المثال ، قرحة أو فترات غزيرة سيوصي طبيبك بالعلاج، وإذا أظهر فحص الدم أن عدد خلايا الدم الحمراء لديك منخفض (ناقص) ، فسيتم وصف أقراص الحديد لتعويض الحديد المفقود من جسمك.



تعتبر الأقراص الموصوفة أقوى من المكملات الغذائية التي يمكنك شراؤها من الصيدليات ومحلات السوبر ماركت.

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سيتعين عليك تناولها لمدة 6 أشهر تقريبًا، قد يساعد شرب عصير البرتقال بعد تناوله جسمك على امتصاص الحديد.يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية مثل:إمساك أو إسهالآلام في البطنحرقة في المعدةالشعور بالمرضبراز أسودجرب تناول الأقراص مع الطعام أو بعده بوقت قصير لتقليل فرصة الآثار الجانبية، من المهم الاستمرار في تناول الأقراص ، حتى لو ظهرت عليك آثار جانبية.احفظ أقراص مكملات الحديد بعيدًا عن متناول الأطفال، جرعة زائدة من الحديد لدى طفل صغير يمكن أن تكون قاتلة.قد يقوم طبيبك بإجراء فحوصات دم متكررة خلال الأشهر القليلة القادمة للتأكد من عودة مستويات الحديد إلى طبيعتها.إذا كان نظامك الغذائي يتسبب جزئيًا في فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، فسيخبرك طبيبك بالأطعمة الغنية بالحديد حتى تتمكن من تناول المزيد منها، ومن اهم الاطعمة التى تساعد فى علاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد " الانيميا " ما يلى:- الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل الجرجير واللفت المجعد- الحبوب والخبز المحتوي على حديد إضافي (مدعم)- لحم- البقول (الفول والبازلاء والعدس)- والحد من الشاي، والقهوة، والحليب ومنتجات الألبان.- الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من حمض الفايتك ، مثل الحبوب الكاملة ، قدر الامكان لأنها يمكن أن تمنع الجسم من امتصاص الحديد من الأطعمة والحبوب الأخرى- تجعل الكميات الكبيرة من هذه الأطعمة والمشروبات من الصعب على جسمك امتصاص الحديد.