هل شرائح تابلت أولى ثانوي مجانية ؟ وزير التعليم يجيب



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، توضيحا جديدا بشأن شرائح تابلت اولى ثانوي التي تقرر توزيعها على الطلاب الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 .



قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : شرائح شركة أورانچ المتاحة لطلاب الصف الاول الثانوي ، لا يشترط للحصول عليها شراء أى خط آخر .



وأضاف وزير التربية والتعليم : هذه الشرائح تقدم لطلاب اولى ثانوي بشكل مجاني ، لكن يتم فقط دفع ١٠ جنيهات لتشغيل الشريحة ثم ٥ جنيهات شهريا لتجديد الباقة سعة ١٠٠٠ ميجابيت.

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وأوضح وزير التربية والتعليم أنه لا توجد اشتراطات او تكاليف اخرى يجب على طلاب اولى ثانوي دفعها في هذا الشأن نهائيا.وقال وزير التربية والتعليم : تحاول الوزارة إتاحة نفس الخدمة لطلاب السنوات الأخرى ، وكذلك إتاحة خدمات شركات أخرى لخلق منافسة صحية لمصلحة أبنائنا الطلاب.وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع المدارس الثانوي العام الحكومية والخاصة ، استعدادا للامتحانات التدريبية لطلاب الصف الاول الثانوي التي ستبدأ يوم 15 ديسمبر 2020.اقرأ ايضا| التعليم: امتحانات الثانوية العامة للدفعة الحالية ليست مجانية.. وستكون إلكترونيةوشملت التعليمات النقاط التالية :نبهت وزارة التربية والتعليم ، على ضرورة استلام الطلاب الانترنت وتذليل كافة المعوقات لمساعدة الطلاب وأولياء الامور واستخدامها فقط بجهاز التابلت للطالب حيث سيتم ايقاف الشريحة في حال الاستخدام في أي جهاز آخر.كما تم التشديد على التواصل مع الدعم الفني لشركة اورانج لحل جميع المشكلات على الرقم 16110 ، مع التأكيد على أنه يمكن للطلاب اداء الامتحان التدريبي من داخل المدارس المتصلة بالانترنت أو من المنزل باستخدام الانترنت المنزلي أو شريحة الانترنت.وقالت وزارة التربية والتعليم : يجب انتهاء جميع طلاب الصف الاول والثاني الثانوي من تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكترونية ، ويجب استخدام الطلاب للتابلت اثناء اداء الامتحان التدريبي والتواصل مع الدعم الفني لشركة سامسونج لحل جميع المشكلات .وبناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم ، يمكن للطلاب الدخول خلال الفترات المحددة للامتحان التدريبي وليس الساعات الاولى فقط ، حيث إنه لا يحتسب زمن الامتحان إلا بعد بدء الطالب الامتحان ، مع العلم أن زمن الامتحان يبدأ من بداية الطالب للامتحان فقط ويمكن للطالب البدء خلال التوقيتات المتاح الدخول فيها.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه ، يجب مراجعة والتأكيد على الطلاب بتحديث اجهزة التابلت ، ويجب دخول الطالب على البريد الالكتروني (الحساب الموحد) باستخدام برنامج اوتلوك المتاح على جهاز التابلت ، ويجب التأكيد على الدخول على المنصة الخاصة بالامتحانات باستخدام الايقونة المخصصة لذلك.وأخيرا قالت وزارة التربية والتعليم : إنه سيتم اتاحة كلمة المرور واسم المستخدم لطلاب اولى ثانوي اعتبارا من يوم السبت 12 ديسمبر 2020 من خلال البريد الالكتروني للطالب أو الموقع الالكتروني المخصص لذلك على أن يتم التأكد من تنفيذ كافة التعليمات من خلال المختصين بالتطوير التكنولوجي تحت اشراف مديري المديريات التعليمية.ومن المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اختبارات تدريبية (بدون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوي بدءا من 15 ديسمبر 2020 حتى 30 ديسمبر 2020 ، للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.وستكون الأسئلة مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث إنه ليس محددًا بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.وقالت وزارة التربية والتعليم : في حالة حدوث أى مشكلات تقنية، لا داعي للانزعاج لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبي للوقوف على أى مشكلات والتعامل معها.وأضافت أنه من المهم لكل الطلاب أن يتعاملوا مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة وليقف كل طالب على مستواه في هذه المرحلة استعدادا للامتحانات التالية والتي سوف يتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.وشددت وزارة التربية والتعليم على أن محاولات الغش او الاعتماد على آخرين لن تفيد صاحبها ولكنها ستضره، حيث سيفقد فرصة التعرف على مستواه الحقيقي، حيث إن امتحانات نهاية العام ستكون في لجان مراقبة لا يسمح فيها بالعمل الجماعي او الاعتماد على الآخر.وقالت الوزارة : سيتم الإعلان خلال أسبوع عن كيفية الحصول على الاسم وكلمة السر للدخول على منصة الامتحانات، وكذلك الرابط المخصص لتسجيل أي شكوى أو مشكلة قد تواجه الطالب أثناء الامتحان التدريبي.وبالنسبة لجدول الامتحانات التجريبية لطلاب اولى ثانوي فهو كالتالي :الثلاثاء 15 ديسمبر 220 : اللغة العربية (3 ساعات) - الاحياء (ساعة ونصف)الاربعاء 16 ديسمبر 2020 : اللغة الاجنبية الاولى (ساعتان ونصف) - الجغرافيا (ساعة ونصف)الخميس 17 ديسمبر 2020 : الرياضيات (3 ساعات) - اللغة الاجنبية الثانية (ساعة ونصف)السبت 19 ديسمبر 2020 : الفلسفة والمنطق (ساعة ونصف) - الفيزياء (ساعة ونصف)الاحد 30 ديسمبر 2020 :التاريخ (ساعة و نصف) - والكيمياء (ساعة ونصف)