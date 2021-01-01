شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فعاليات المائدة المستديرة التي نظمها المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بحضور مها فخري الرئيس التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية، ونخبة من أصحاب الأعمال من 14 شركة بالقطاع الخاص للنقاش حول رؤية مستقبلية لربط التعليم الجامعي ومهارات الخريجين بمستجدات سوق العمل وتحدياته.
ورحب الدكتور منصور بالحضور، موجهًا الشكر لهم لقيامهم بتدريب طلاب الجامعة في المصانع والشركات.
وأثنى على عقد المائدة المستديرة للمرة الثانية على مدار هذا العام، للتعرف على آراء أصحاب الأعمال في مدى توافر فرص التدريب والعمل للخريجين الجدد على مستوى كافة القطاعات المختلفة ومعرفة كافة الإجراءات والممارسات المتبعة عند توظيف الخريجين الجدد بالإضافة إلى التعرف على مقترحات أصحاب الأعمال لخلق مزيد من الفرص.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على جامعة بني سويف تبحث ربط التعليم الجامعي بمستجدات سوق العمل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق