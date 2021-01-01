جامعة بني سويف تبحث ربط التعليم الجامعي بمستجدات سوق العمل

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شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فعاليات المائدة المستديرة التي نظمها المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بحضور مها فخري الرئيس التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية، ونخبة من أصحاب الأعمال من 14 شركة بالقطاع الخاص للنقاش حول رؤية مستقبلية لربط التعليم الجامعي ومهارات الخريجين بمستجدات سوق العمل وتحدياته.



ورحب الدكتور منصور بالحضور، موجهًا الشكر لهم لقيامهم بتدريب طلاب الجامعة في المصانع والشركات.



وأثنى على عقد المائدة المستديرة للمرة الثانية على مدار هذا العام، للتعرف على آراء أصحاب الأعمال في مدى توافر فرص التدريب والعمل للخريجين الجدد على مستوى كافة القطاعات المختلفة ومعرفة كافة الإجراءات والممارسات المتبعة عند توظيف الخريجين الجدد بالإضافة إلى التعرف على مقترحات أصحاب الأعمال لخلق مزيد من الفرص.

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ووجه رئيس الجامعة عمداء ووكلاء الكليات بضرورة الاهتمام بهذا التعاون؛ ليتم تخريج طلاب متخصصين، مؤكدا أنه تم إنشاء وحدة الخريجين بالجامعة لتسهيل التواصل معهم وذلك من حرص الجامعة على تلبية كافة احتياج أبنائها، لافتا أن الخطة البحثية للجامعة تخدم المجتمع بوجه عام والمجتمع السويفي بشكل خاص.وأضاف أن الجامعة تتميز عن غيرها من الجامعات بوجود عدد من الكليات المتميزة من نوعها، وتم إنشاءها تَمَاشِيًا مع احتياجات سوق العمل، فيما تطرقت الفعاليات إلى الاتجاهات المستقبلية لتوظيف خريجي الجامعات ونوعية الوظائف المطلوبة خلال الفترة الماضية ومعرفة المهارات أو القدرات التي يجب أن تتوفر في الخريجين خلال الفترة المقبلة.إقرأ ايضا :بوابة الصعيد البحرية.. بني سويف بلد المشاهير والسياسة والعلم والفنوفي نهاية اللقاء، تبادل الحضور المقترحات حول خلق مزيد من فرص العمل اللائقة بخريجي الجامعات طبقًا للسياسة العامة للدولة ودور الجامعة والمجتمع المدني وجمعية المستثمرين ورجال الأعمال والغرف التجارية الفعلية.