أكد الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على ثقته في نجله هانتر، عقب إحالته للتحقيق بسبب اتهامات متعلقة بالضرائب.
وقال الفريق الإنتقالي لبايدن: "يفخر الرئيس المنتخب بايدن بشدة بابنه، الذي واجه تحديات صعبة، بما في ذلك الهجمات الشخصية الشرسة التي تعرض لها في الأشهر الأخيرة، ليخرج أقوى".
ومن جانبه أكد هانتر بايدن في رده على القرار، على ثقته في قانونية تعاملته المادية، وفيما يخص الضرائب.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أول تعليق من بايدن على إحالة نجله للتحقيق
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق