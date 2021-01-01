مع إعلان الحكومة موافقتها على مشروع قانون لتعديل قانون التعليم، وتحديدا قواعد امتحانات الثانوية العامة، سجل عدد من النواب بعض الملاحظات التي يجب مراعاتها في ظل تفعيل النظام التراكمي الجديد، الذي يحتسب مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه".
الدروس الخصوصية
النائب عبد الرحمن البرعي، قال في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن النظام التراكمي للثانوية العامة، له جوانب سلبية عديدة، من ضمنها أنه يكرس لـ ظاهرة الدروس الخصوصية.
كما أبرزت النائبة ماجدة نصر نفس الأزمة، وطالبت بضرورة مواجهتها، وصرحت بأن خطوة التعديلات الأخيرة التي نصت على جعل نظام الثانوية العامة بمجموع تراكمي للثلاث سنوات لابد أن تطبق بدراسة تتسم بالمرونة والدقة الشديدة مع وضع لائحة تنفيذية ملائمة للأوضاع الراهنة لتفادي تفشي الدروس الخصوصية التي من المحتمل أن تكون تابعا سلبيا لهذا القرار في حالة عدم التطبيق الجيد للقرار.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على نظام الثانوية العامة الجديد يثير أزمة بسبب الدروس الخصوصية ومكاتب التنسيق
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق