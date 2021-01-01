أعلنت وزارة التجارة الروسية، اليوم الأربعاء، عن اتفاق بين موسكو والقاهرة على تكثيف التعاون بين الدولتين بشأن لقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك في"، وذلك عبر زيادة الإمدادات والتصنيع في مصر.
وعقدت وزيرة التجارة نيفين جامع ونظيرها الروسي دينيس مانتوروف، اجتماعا عبر تقنية الفيديو، اليوم الأربعاء، لمناقشة مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأكدت وزيرة التجارة المصرية على اهتمام مصر بلقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك في".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على اتفاق جديد على تصنيع اللقاح الروسي في مصر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق