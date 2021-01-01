اتفاق جديد على تصنيع اللقاح الروسي في مصر

آخر الأخباراخبار مصر › اتفاق جديد على تصنيع اللقاح الروسي في مصر

صورة الخبر: تصنيع اللقاح الروسي في مصر
تصنيع اللقاح الروسي في مصر

أعلنت وزارة التجارة الروسية، اليوم الأربعاء، عن اتفاق بين موسكو والقاهرة على تكثيف التعاون بين الدولتين بشأن لقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك في"، وذلك عبر زيادة الإمدادات والتصنيع في مصر.

وعقدت وزيرة التجارة نيفين جامع ونظيرها الروسي دينيس مانتوروف، اجتماعا عبر تقنية الفيديو، اليوم الأربعاء، لمناقشة مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت وزيرة التجارة المصرية على اهتمام مصر بلقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك في".

وقال البيان الصادر من الجانب المصري إنه تم التوصل إلى اتفاق لتكثيف التعاون العملي فيما يتعلق بإمدادات اللقاح والتوطين المحتمل لإنتاجه في مصر.

وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة في العالم تعلن التوصل للقاح تحت اسم "سبوتنيك في"، حيث أظهرت التجارب السريرية للقاح، أن معدل فعاليته تزيد على 90٪. وقد أعربت عشرات الدول بالفعل عن اهتمامها بشرائها.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اتفاق جديد على تصنيع اللقاح الروسي في مصر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
27296

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager