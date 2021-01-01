إنقلاب على بايدن.. 17 ولاية أمريكية تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات الأمريكية



بايدن بايدن

كشفت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأربعاء، عن تقدم 17 ولاية أمريكية بدعوى لدى المحكمة العليا الأمريكية، إلى جانب تكساس، لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وأكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية ليلة الانتخابات بنسبة 97%.



وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "فزنا بالانتخابات الرئاسية الأمريكية ليلة التصويت في تمام الساعة العاشرة مساء، وذلك بشهادة وكلاء المراهنات".

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ورفضت المحكمة الأمريكية العليا الطعن المقدم من حملة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بشأن نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا.وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المحكمة العليا رفضت استئناف ترامب لمنع التصديق على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأصوات ولاية بنسلفانيا، وسط مزاعم بوجود تزوير وتأخر عملية التصويت عبر البريد.ويمثل القرار الذي اتخذته أعلى محكمة في الولايات المتحدة، ضربة جديدة لجهود حملة ترامب القضائية وحزبه في عرقلة فوز السياسي الديمقراطي جو بايدن في بعض الولايات.ولا يزال أمام حملة ترامب عدد من المعارك القضائية في ولايات رئيسية، بما في ذلك بنسلفانيا، حيث رفضت محكمة استئناف فيدرالية في وقت سابق مزاعم الجمهوريين بشأن تزوير الأصوات.ويعد قرار المحكمة العليا الأمريكية خسارة كبيرة لترامب خاصة أنه اعتقد أن القضاة بمن فيهم 3 من مرشحيه، سيتدخلون للوقوف بجانبه بشأن ادعاءات التزوير خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية.