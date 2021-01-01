فوائد مذهلة للشعر تجنيها من الرمان.. أبرزها التخلص من الشيب



الرمان الرمان

تعتبر فاكهة الرمان مفيدة بشكل كبير للعقل والجسم والبشرة؛ حيث يشتهر الرمان بمذاقه وفوائده الصحية المذهلة، و غالبًا ما يتم التخلص من القشرة الحمراء الخارجية إلا أنها مفيدة للغاية في التخلص من العديد من مشاكل الشعر وعلاجه وتعزيز صحته، بالاخص التخلص من قشرة الرأس والقضاء على شيب الشعر نهائيا.



وأكدت العديد من الأبحاث والدراسات، انه يمكن استخدام قشور الرمان وتناوله حباته باستمرار ان يعالج مشاكل الشعر، مثل تساقط الشعر ، والقشرة ، والشعر الخفيف، وشيب الشعر، وذلك بفضل ما يحتوي من العناصر الغذائية يمكن أن تفيد شعرك بشكل غير مباشر.



وعلى سبيل المثال ، غالبًا ما يحدث تساقط الشعر بسبب فقر الدم ، والذي يمكن تقليله بواسطة تناول الرمان أو شرب عصير الرمان يوميا؛ حيث انه يمكن لـ الرمان ان يحسن من الدورة الدموية مما قد يساعد في مكافحة تساقط الشعر والتخلص من شيب الشعر.

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1- تعزيز نمو الشعر :وإن كنت ترغب في الحصول على شعر طويل، فإن تناول الرمان الغني بمضادات الأكسدة تجعل بصيلات الشعر أقوى ، وتحسن الدورة الدموية في فروة الرأس، وهي عوامل تساعد على تحفيز نمو الشعر؛ حيث يمكن ان تبدأ يومك بجرعة صغيرة من عصير الرمان للإستفادة من فوائده للشعر.2- معالجة تساقط الشعر:ويمكن أن يساعدك قشور الرمان أيضًا في محاربة تساقط الشعر، وذلك عبر تجفيف قشر الرمان ويخلط مع زيت الخردل، وتوضع على جور الشعر للحصول على أفضل نتائج ووقف التساقط على الفور.3- التخلص من قشرة الرأٍس :ويساهم وضع مسحوق قشور الرمان على فروة الرأس بعد ان يتم تجفيفها في التخلص من قشر الرأس، والتي تعد أحد اقوى الأسباب في تساقط الشعر وهيشانه، وفقدان لمعته؛ حيث يمكن إضافة قشور الرمان المجففة والمطحونة على الشامبو الخاص بك وتركها من 5 إلى 10 دقائق للحصول على أفضل نتائج.4- تقوية بصيلات الشعر :ويساعد شرب عصير الرمان في تقوية بصيلات الشعر، وغالبًا ما يستخدم مستخلص الرمان لتقوية بصيلات الشعر؛ حيث يحتوي زيت بذور الرمان على حمض البوليك الذي يجعل شعرك قويًا وسميكًا وصحيًا. كما أنه يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس ، وبالتالي يحفز نمو الشعر.5- علاج الشعر المجعد :وغالبًا ما يستخدم زيت الرمان في علاج الشعر المجعد، ويمكن استخدامه قبل الشامبو لعلاج الشعر المجعد، وترطيبه وفك تشابك الشعر جذع، وبالتالي يعزز مظهر شعرك وملمسه.6- يضيف لمعانًا وبريق للشعر :من المزايا الرئيسية لبذور الرمان أن الزيت المشتق منها يمكن استخدامه كزيت ناقل مع زيوت أخرى، مثل زيت الجوجوبا أو زيت اللوز، حيث ان استخدام زيت الرمان يمكن ان يعطي لمعانا للشعر وبريق له، وهو ما يعزز من مظهره الصحي بشكل كبير.7- يغذي الشعر :أثبتت بذور الرمان أنها لا ترطب شعرك وتعطي التغذية التي يحتاجها الشعر من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى ان زيت بذور الرمان تمنحه أيضًا بريقًا ولمعان .8- يقوي الشعر الباهت :ويمكن تسخين زيت بذور الرمان حتى يصبح دافئ قليلًا ودلكي به شعرك، ثم قومي بلف شعرك بمنشفة وانتظري حوالي 30 دقيقة قبل شطفه بالشامبو والبلسم. نظرًا لكون زيت بذور الرمان غنيًا بالأحماض الدهنية الأساسية وحمض البوليك ، فإنه سيعمل على تقوية بصيلات الشعر وتعزيز حيوته وإضافة لمعان طبيعي إليه.9- التخلص من الشعر الأبيض :ويقضي الرمان الشعر الأبيض، لما يحتويه من مواد طبيعية مفيدة للشعر، ويمكن الحصول على هذه فوائد الرمان فى التخلص من الشيب بثلاث وصفات، وهما:1- بإستخدام قشور الرمان وغليها على النار مع الماء، وعندما نحصل على خليط كثيف يتم تصفيته وإضافة ملعقة كبيرة من الزبادي، ثم نتركه على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة و نقوم بغسل الشعر، ويتم تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا للقضاء على الشعر الأبيض.2- نضيف قشور الرمان إلى الماء وخطل كوب من زيت الزيتون، وغليها على النار، ثم نتركه ليبرد بعد 5 دقائق، ثم نوزع الخليط على كامل الشعر لمدة نصف ساعة ثم نغسل الشعر بالماء والشامبو، ويفضل تكرار هذه الوصفة مرتين فقط في الأسبوع.3- تستخدم قشور الرمان مع ملعقة صغيرة من الزعتر وملعقة من بودرة القرنفل واكليل الجبل وملعقة من الثوم المفروم ويتم غلي كل المكونات مع بعضها البعض مع القليل من الماء المغلي لمدة دقيقتين، ويترك على الشعر لمدة ساعة ثم نغسله بالماء الفاتر والشامبو وتكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.