فى موسمها.. طرق شراء البسلة وتخزينها



طرق شراء البسلة وتخزينها طرق شراء البسلة وتخزينها

رغم أن حبات البسلة داخلية وغير مرئية، إلا أنه عند الشراء يجب الحرص على اختيار البسلة الجيدة الطازجة الممتلئة بخطوات وعلامات سريعة يمكن من خلالها التفرقة بين البسلة الطازجة والذابلة، بدلًا من شرائها جاهزة مفصصة.



ويمكن استغلال موسم توافرها بالأسواق حاليا والتعرف معًا على خطوات تخزينها طازجة لأطول فترة، وهو ما يوفرها للاستخدام في أي وقت فيما بعد، حسب الحاجة، للشيف نجلاء الشرشابي.



كيف نشتري البسلة الطازجة؟

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- البسلة الطازجة أهم ما يميزها أن لونها أخضر واضح زاهي بدون أي بقع لونية، وأي ثمار بلون باهت أو فاتح ذابلة ولا يفضل شراءها.- عند لمس ثمار البسلة نلاحظ قوة العود وصلابته وعدم قابليته للثني بسهولة، لأن الثمار الطرية ذابلة كالعادة.- تجنب اختيار ثمار البسلة، شديدة الطول لأنها بذلك تكون كبيرة في السن، لهذا من الأفضل شراء البسلة القصيرة نسبية ممتلئة الحبات الداخلية.- اختيار البسلة الملفوفة" المبرومة" وليست المسطحة، وهنا نتأكد أنها ممتلئة بحبات البسلة من الداخل.طريقة تخزين البسلة:- تفصص البسلة وتشطف حباتها بالماء.- يحضر ماءً مغليا وتوضع به ملعقة صغيرة من ملح الليمون أو عصير الليمون.- توضع البسلة في الماء المغلي لمدة أقصاها 5 دقائق فقط، حتى يتغير لونها ثم ترفع عن الماء مباشرة.-تسقط البسلة فورًا إلى طبق مليء بالثلج والقليل من الماء وتترك فيه لـ 5 دقائق لتبرد تمامًا.- تترك البسلة وترفع من المياه لتصفى.- توضع البسلة في أكياس الطعام النظيفة وتحفظ في الفريزر