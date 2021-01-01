طريقة عمل الرز بلبن الحلو .. وسعراته الحرارية



طريقة عمل الرز بلبن الحلو طريقة عمل الرز بلبن الحلو

هناك العديد من الوصفات لـ تحضير طريقة عمل الرز بلبن الحلو، حيث إنها الحلوى الأشهى والأكثر فائدة بالنسبة للكبار والصغار، لذا سنقدم لكم طريقة عمل الرز بلبن الحلو باقل التكاليف، وعدد السعرات الحرارية التي يحتويها ، وفوائد تناوله.



ويتكون الرز بلبن الحلو من الأرز، والماء أو الحليب، بالإضافة إلى مكونات أخرى كالقرفة والزبيب،قد يتم تقديمه على أنه طبق حلوى أو وجبة الغداء الرئيسية؛ حيث يُضاف إليه السكر في حال كان حلوى، يشتهر بكونه من الحلويات في مناطق الدول العربية وتركيا.



وتحتوي وجبة الرز بلبن على 207 سعر حراري كالوري، وذلك لأنه يحتوي على 4 جرام من الدهون و3 جرام من الدهون المشبعة، 16% من الكوليسترول، 34 جرام من الكربوهيدرات، و 8 جرام من البروتينات، مما يجعله غير مناسب لمن يتبعون حمية غذائية.

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طريقة عمل الرز بلبن الحلومقادير طريقة عمل الرز بلبن الحلو2 كوب أرز مصري2 لتر حليب2 كوب سكر4 ملعقة كبيرة كريم شانتيه4 ملعقة كبيرة لبن بودر4 ملعقة كبيرة قشطة بلديطريقة عمل الرز بلبن الحلو1- نضع الرز على النار مع كمية متوسطة من الماء، ونتركه يغلي على النار ويجب ألا يكون الماء كثيرًا حتى يستفاد بالنشا الموجودة بالأرز.2- ثم نبدأ في تحضير اللبن حيث نضع اللبن ونضيف له اللبن البودر، والكريم شانتي والسكر والفانيليا، ونقلب جميع المكونات حتى يذوب السكر تمامًا.3- ثم نضيفه إلى الأرز الموجود على النار مع اضافة القشطة حتى تعطي ثقلا للقوام ويصبح دسما، ونتركه يغلي مع التقليب بين الحين والأخر حتى يثقل قوامه للاستفادة من النشا الموجودة بالأرز.4-ويمكن إضافة ملعقتين من النشا المذاب فى كوب من الماء وإضافته إلى الخليط مع التقليب المستمر، حتى يثقل القوام.5- ثم يغرف الارز باللبن فى أطباق التقديم، ونزينه بالمكسرات الموجودة لدينا أو حسب الرغبة.