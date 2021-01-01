هناك العديد من الوصفات لـ تحضير طريقة عمل الرز بلبن الحلو، حيث إنها الحلوى الأشهى والأكثر فائدة بالنسبة للكبار والصغار، لذا سنقدم لكم طريقة عمل الرز بلبن الحلو باقل التكاليف، وعدد السعرات الحرارية التي يحتويها ، وفوائد تناوله.
ويتكون الرز بلبن الحلو من الأرز، والماء أو الحليب، بالإضافة إلى مكونات أخرى كالقرفة والزبيب،قد يتم تقديمه على أنه طبق حلوى أو وجبة الغداء الرئيسية؛ حيث يُضاف إليه السكر في حال كان حلوى، يشتهر بكونه من الحلويات في مناطق الدول العربية وتركيا.
وتحتوي وجبة الرز بلبن على 207 سعر حراري كالوري، وذلك لأنه يحتوي على 4 جرام من الدهون و3 جرام من الدهون المشبعة، 16% من الكوليسترول، 34 جرام من الكربوهيدرات، و 8 جرام من البروتينات، مما يجعله غير مناسب لمن يتبعون حمية غذائية.
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التعليقات على طريقة عمل الرز بلبن الحلو .. وسعراته الحرارية
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