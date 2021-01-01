

الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق

أوضح الدكتور على جمعة، مفتي المهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء بالأزهر الشريف معنى " لا حول ولا قوة إلا بالله " أى أنه لا توجد قوة مؤثرة في هذا الكون، ومحركة لكل محرك ومسكنة لكل ساكن إلا قوة الإله الحق سبحانه .



وأضاف "جمعة"، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه ليس معنى ( لا حول ولا قوة إلا بالله) أننا نعتزل الحياة الدنيا وان نترك الأسباب التى أمرنا الله عز وجل أن نقوم فيها، ولكن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أن ترى الله فى كل شيء خلقا وفعلًا ومواقف، حينئذ نلتزم بمراد الله عز وجل ونفعل ونترك متوكلين على الله راضين بأمر الله.



-أنواع ذكر الله تعالى:

لا يقتصر ذكر الله عز وجل على التسبيح والتهليل والتكبير والحمد، بل إن التفكر في خلق الله تعالى وفي نِعمه ذكر أيضًا، والصلاة، وقراءة القرآن، ودعاء الله عز وجل ومناجاته، والاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم العلم الشرعي، وحضور مجالس العلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل ما يؤدي إلى معرفة الله تعالى والتقرب منه فهو نوع من أنواع الذكر.

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فوائد قراءة القرآن:قراءة القرآن لها أجر مضاعف في الدنيا وشفاعة في الآخرة، ومن ثمرات قراءة القرآن وثوابه: ‏1- قارئ القرآن من أعلى الناس درجة، فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها.2- قارئ القرآن تحت ظل رحمة الله وسكينته فقلبه نور يُضيء له يوم القيامة.3- القرآن شفيعه في الآخرة فلا يخشى الفزع الأكبر. قارئ القرآن في أعالي الجنة وهو من أسباب رحمة الوالدين. دعوة الملائكة له بالرحمة والمغفرة.4- النجاة في الشدائد فهو مستمسك بالعروة الوثقى، ويتمنّى الصالحون درجته فهو من خاصة الله. شهادة رسول الله له يوم القيامة فهو من القانتين الذاكرين عند الله.5- ابتعاد الشيطان عن قارئ القرآن فهو يُنير عقله وقلبه بالحكمة.6- لقارئ القرآن قبس من النبوة بدون الوحي، كما أن من يُجيد تلاوته هو مع السفرة الكرام يوم القيامة.7- في قراءة القرآن الخير والبركة وخشوع النفس وصفائها.8- استجابة الله لدعاء قارئ القرآن منّة وكرمًا.