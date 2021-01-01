أوضح الدكتور على جمعة، مفتي المهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء بالأزهر الشريف معنى " لا حول ولا قوة إلا بالله " أى أنه لا توجد قوة مؤثرة في هذا الكون، ومحركة لكل محرك ومسكنة لكل ساكن إلا قوة الإله الحق سبحانه .
وأضاف "جمعة"، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه ليس معنى ( لا حول ولا قوة إلا بالله) أننا نعتزل الحياة الدنيا وان نترك الأسباب التى أمرنا الله عز وجل أن نقوم فيها، ولكن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أن ترى الله فى كل شيء خلقا وفعلًا ومواقف، حينئذ نلتزم بمراد الله عز وجل ونفعل ونترك متوكلين على الله راضين بأمر الله.
-أنواع ذكر الله تعالى:
لا يقتصر ذكر الله عز وجل على التسبيح والتهليل والتكبير والحمد، بل إن التفكر في خلق الله تعالى وفي نِعمه ذكر أيضًا، والصلاة، وقراءة القرآن، ودعاء الله عز وجل ومناجاته، والاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم العلم الشرعي، وحضور مجالس العلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل ما يؤدي إلى معرفة الله تعالى والتقرب منه فهو نوع من أنواع الذكر.
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