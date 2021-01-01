

إيفوتك تراقب إدارة أمن مكبات النفايات بالذكاء الاصطناعي إيفوتك تراقب إدارة أمن مكبات النفايات بالذكاء الاصطناعي

أطلقت "إيفوتك"،مزود حلول التحول الرقمي فيدولة الإمارات العربية المتحدة،بنجاح نظام المراقبة الذكي (EVOTEQ Smart Surveillance)، وهونظامللرصد والمراقبة معزز بتقنية الذكاء الاصطناعي، لتلبية الطلب المتزايدعلى الحلول الحديثة لمراقبة ورصد الأصول.



وتمّ تطبيق هذا النظام المتطور في مكب إدارة النفايات في منطقة الصجعة التابع لشركة «بيئة» الشركة الرائدة في مجال الاستدامة في الشرق الأوسط، والتي تبلغ مساحة 92 هكتار، لتوفير مستويات عالمية للأمن وإدارة الحوادث.





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ويضع نظام "" EVOTEQ Smart Surveillance معياراً صناعياً جديداً في مجال إدارة أمن المكبات الحيوية بمزايا متطورة وقدرات متقدمة،بما في ذلك شبكة من الكاميرات الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والكشف الحراري، والجيل الجديد من التكنولوجيا، إلى جانب نظاممتكاملللطائرات بدون طيار. ويعمل النظام الجديد على تأمين مساحات واسعة من خلال المراقبة الفورية، وتحديد وتحليل المخاطر المحتملة قبل وقوعها.قال جهاد طيارة، الرئيس التنفيذي لشركة "إيفوتك": يعد نظام EVOTEQ Smart Surveillance حلاً رقمياً متخصصاًوهو نتيجة عدةمشاوراتمع "بيئة"للتعامل مع التحديات التي تواجه الشركة، وصولاًإلى تصميم وتطوير حلٍ مشترك.ومعهذا النظامالجديد،يمكنلموظف أمنواحدأن يراقب الموقع من خلال الاستعانة بأنظمة ذكية تعملبالذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الجديدةللكشف عن الحوادث والقدرة على الاستجابة للحوادث قبل أنتتطور."من جهته، قال ذاكر الربايعة، الرئيس التنفيذي لإدارة ومعالجة النفايات لدى شركة "بيئة": "تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع شركة "إيفوتك" الرائدة في قطاع التكنولوجيا على مستوىالمنطقة التزامنا بالاستفادة من أحدث التقنيات لمواصلة تعزيز عملياتنا وزيادة أمان إجراءاتنا الاحترازية والارتقاء بإمكانات مواردنا البشرية. كما يتماشى هذا الحلالمبتكر مع استراتيجيتنا القائمة على الجمع بين الاستدامة والتحول الرقمي لتعزيز قدراتنا وخدماتنا ذات القيمة المضافة، ومواصلة تحسين جودة الحياة في المجتمعات التي نخدمها في جميع مناطق الشرق الأوسط