

رابطة تجار السيارات: اتفاقية المشاركة "المصرية-البريطانية" أنقذت الطرازات إنجليزية المنشأ من ورطة رابطة تجار السيارات: اتفاقية المشاركة "المصرية-البريطانية" أنقذت الطرازات إنجليزية المنشأ من ورطة

قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن توقيع مصر اتفاقية مشاركة مع الجانب البريطاني، أنقذ السيارات إنجليزية المنشأ المتوافرة في السوق المصرية من ورطة، وأعادها للمنافسة مرة أخرى، خاصةً أن خروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي، كان سيتسبب في ارتفاع جنوني بأسعارها، نظراً لكونها فقدت الميزة الجمركية التي تتمتع بها بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية.





أضاف "أبوالمجد"، أن جميع السيارات المصنعة في بريطانيا، أصبحت تتمتع بعد توقيع اتفاقية المشاركة الجديدة، بنفس الإعفاءات الجمركية التي كانت تتمتع بها عند خضوعها لاتفاقية الشراكة الأوروبية.





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ولفت إلى أن قائمة الطرازات الإنجليزية المتوافرة في مصر تشمل أسماء تنافس بقوة في مختلف الشرائح السعرية، وفي مقدمتها أستون مارتن، ورينج روفر، ومازيراتي، بالإضافة إلى طرازي نيسان قاشقاي وجوك.أكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن توقيع اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية، كان أمراً ضرورياً للحفاظ على المصالح المشتركة بين الجانبين، موضحاً أن أسعار الطرازات الإنجليزية المنشأ سوف تشهد استقراراً محلوظاً خلال الفترة القادمة.