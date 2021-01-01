أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استقبال ١٢ مصابًا في حادث انفصال عربة قطار بمحطة قطارات المنصورة، واصطدامها بالحاجز الخرساني.
وأضاف مكي أن هيئة الإسعاف فور ورود البلاغ، دفعت بـ١٢ سيارة إسعاف، وجرى نقل ١٢ من المصابين حتى الآن إلى مستشفى المنصورة الدولي.
وأوضح أن الإصابات تنوعت مابين كسور وسحجات، نافيًا وجود سقوط وفيات بين المصابين.
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التعليقات على الصحة: 12 مصابًا في حادث انفصال عربة قطار بمحطة المنصورة
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