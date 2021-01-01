مازن مرزوق: هذا سبب تغيير لائحة لقاء السوبر.. والأولمبياد لن تؤجل الدوري



مازن مرزوق مازن مرزوق

كشف مازن مرزوق عن سبب تغيير لائحة لقاء السوبر بداية من الموسم بعد المقبل ولعب وصيف الدوري للقاء حال كان بطل الدوري وكأس مصر هو الفريق ذاته.



ويواجه الأهلي بطل الدوري وكأس مصر منافسه طلائع الجيش وصيف الكأس في لقاء السوبر المصري.



وتحدث مازن مرزوق لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "السوبر المقبل بين الأهلي وطلائع الجيش هذا رسمي".

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وتابع "اللائحة الجديدة ستنص إن كان بطل الدوري هو بطل الكأس أن يكون الطرف الثاني لكأس السوبر هو وصيف الدوري".وبسؤاله ىعن السبب برر "حتى لا يكون لقاء السوبر نهائي مكرر لنهائي الكأس وفنيا وصيف الدوري اجتهد أكثر على مدار الموسم من وصيف الكأس الذي فاز في أربع مباريات فقط".وواصل "أيضا بسبب الرعاة هذا يصنع الفارق ويعطي قيمة أكبر للقاء، والأمر ليس له علاقة بعدم تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر في الموسم المنقضي بل الأمر كان محسوم مبكرا".وشدد "لا يوجد قاعدة لتحديد الطرف الثاني للقاء السوبر والأمر بالنسبة لي تسويقي أكثر من كونه فني".كأس مصر والأولمبيادوبسؤاله عن أي مراحل كأس مصر يمكن أن تقام بدون اللاعبين الدوليين أجاب مازر مرزوق بحسم "دور الـ32 فقط".وأردف "هذا هو الدور الوحيد الذي سيقام في الكأس بدون اللاعبين الدوليين".وعما يثار حول اعتراض الأهلي على عدم تأجيل الدوري بسبب أولمبياد طوكيو وامتلاكه الكثير من اللاعبين في صفوف منتخب مصر الأولمبي رد "الأهلي لم يعترض مطلقا".وأردف "إنبي النادي الوحيد الذي اعترض وهو لديه خمسة لاعبين في المنتخب وربما لن يتم اختيار كلهم لا نعرف، لذا ليس منطقيا تأجيل الدوري".وشدد "رأي الأغلبية 17 ناديا من أصل 18 أيدوا استكمال الدوري فيما رفض إنبي وبالتالي المصلحة العامة جعلتنا نتخذ قرار إكمال المسابقة".وأردف "نريد إكمال الدوري وأن ننهيه منتصف شهر أغسطس المقبل ولا نريد أي تأجيلات لأن هناك كأس أمم إفريقيا ستقام في مطلع عام 2022".وأضاف "أليس صعبا على ليفربول ترك محمد صلاح بنسبة 90% ينضم لنا في الأولمبياد وناد آخر يريد التأجيل، لا نريد أن نضع أنفسنا في موقف صعب في الأجندة".وتابع رئيس لجنة المسابقات حديثه "خلال عامين نريد أن يبدأ الدوري في شهر أغسطس وننهيه في مايو مثل كل العالم".وأكمل "اقترحت اللجنة الخماسية قبل قدومي إقامة الدوري من دور واحد ثم مرحلة ملحق ولكن الأندية رفضت".كوروناوبسؤاله متى تؤجل مباراة في الدوري بسبب الإصابة بفيروس كورونا رد "أكثر من 16 إصابة تؤجل المباراة مع تغريم الفريق المصاب".وأوضح "ليس منطقيا أن تقوم بالإجراءات الاحترازية جيدا وأن يوجد لديك ذلك العدد الكبير من الإصابات، هذا إهمال ويجب وجود عقوبة عليه".وأتم "أما حال وجود 16 إصابة فقط فسوف تقام المباراة بشكل طبيعي".