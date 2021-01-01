بهذه الأسعار يمكنك الأن شراء ألفا روميو جوليا 2021 في مصر

باعتبارها وكيلا لسيارات ألفا روميو الإيطالية في مصر، أعلنت شركة أبو غالي موتورز عن أسعار موديل 2021 من سيارتها ألفا روميو جوليا المتاحة الأن في السوق المحلي بثلاثة فئات، حيث كانت هذه الأسعار كالتالي:



- فئة أولى بسعر 675 ألف جنيه.



- فئة ثانية بسعر 775 ألف جنيه.

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- فئة فيلوتشي بسعر يبدأ من 895 ألف جنيه إلى 940 ألف جنيه.ونشر موقع مارشدير هذه الأسعار التي حصل عليها خلال حديث خاص مع كريم صالح مدير عام جيب وألفا روميو بشركة أبو غالي موتورز، كما أكد الموقع أن التغير في سعر الفئة الثالثة من السيارة (فئة فيلوتشي الأكثر رياضية) يرجع إلى تقديمها بألوان مختلفة وأيضا بتجهيزات متنوعة منها أنظمة الصوت المحيطية وحجم أطواق (جنوط) الإطارات.ويقدم الوكيل المحلي مع هذا الموديل من السيارة فئتين من المحركات، الأولى لمحرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني وتبلغ سعته 2000 سي سي، وقوته 200 حصان وعزمه 330 نيوتن متر، أما الفئة الثانية فتتوافر بفئة فيلوتشي، وهي أيضا لمحرك 4 اسطوانات بسعة 2000 سي سي لكن تم رفع قوته إلى 280 حصان و400 نيوتن متر من عزم الدوران، وتتصل كلا الفئتين من هذه المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.