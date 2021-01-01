توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بارتداء الكمامة الطبية عند ركوب السيارة مع أفراد، ولكن كشفت دراسة حديثة عن أنه هذا ليس الإجراء الاحترازي الوحيد الذي يجب عليك اتخاذه للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.
وبحسب الدراسة، فإذا كنت تقود سيارتك مع إغلاق جميع النوافذ أثناء وجود شخص آخر معك، فقد تعرض نفسك لخطر أكبر للإصابة بـ(كوفيد-19).
واستخدمت الدراسة التي نُشرت في مجلة "ساينس أدفانسس" بتاريخ 4 ديسمبر، وأجراها فريق من باحثي جامعة براون، نماذج الكمبيوتر لمحاكاة تدفق الهواء داخل سيارة، مع مجموعات مختلفة من النوافذ المفتوحة والمغلقة، ووجدوا أن المجموعة التي أدت إلى أعلى مخاطر للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد هي بإغلاق جميع النوافذ الأربع.
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التعليقات على دراسة جديدة تحذر من أخطار كورونا داخل السيارة
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