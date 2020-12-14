

4 توقعات ينتظر حدوثها في ديسمبر: "الفضة هتغلى وحظ ونحس" 4 توقعات ينتظر حدوثها في ديسمبر: "الفضة هتغلى وحظ ونحس"

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء عام 2020، وتبدأ الاستعدادت للسنة الجديدة 2021، ولكن التساؤلات لا تنتهي في ذهن الناس، بين التفكير في توقعات كورونا أو أسعار الذهب والفضة أو الحالة العامة.



خبيرة الأبراج عبير فؤاد، شرحت لـ"الوطن" توقعاتها في شهر ديسمبر الأخير من عام 2020، وتحدثت عن أيام محددة، والأحوال السياسية والذهب والفضة والعملات وغيرهم كما يلي:



14 ديسمبر 2020

كسوف الشمس في برج القوس عند درجة 23 من الممكن أن يتسبب في خلافات على مستوى العالم بين عدة دول وقد تؤدي لحرب وتمرد وثورات وانتشار حالة خوف أو فزع.

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21 ديسمبر 2020الحدث اسمه "الاقتران العظيم"، يكون اقتران المشتري وزحل ويحدث ذلك كل 19 سنة مرة، ومن المتعارف عليه أن المشتري هو كوكب الحظ وزحل هو النحس بحسب وصف خبيرة الأبراج.واستكملت عبير حديثها أن ذلك يؤدي إلى حالة تناقض الحظ مع النحس، موضحة بقولها: "يعني حظ كبير لدول ونحس كبير لدول، هيكون في احتمالات لدول وممالك ترتفع ودول وممالك تسقط".توقعات الذهبوبالنسبة لتوقعات الذهب، كشفت عبير أن سعر الذهب مستمر في الارتفاع حتى العام المقبل ولن يشهد انخفاضا كبيرا.توقعات الفضةأما عن توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن الفضة، شرحت أنه يمكن أن يظل سعرها مستقرا حتى يوم 17 ديسمبر المقبل، وبعد ذلك ستشهد ارتفاعا كبيرا، ويحدث ذلك بعد أن يدخل زحل في برج الدلو.وسبق وشرحت عبير لـ"الوطن" أكثر الأبراج حظا حتى نهاية عام 2020، ونصحت جميع الأبرج ببعض التعليمات قائلة: "مفيش حد حظه هيجي حلو من غير مشاكل".وذكرت عبير أن الأبراج الترابية هي الأكثر حظا وهم "برج الثور، برج الجدي وبرج العذراء"، وسيكون لديهم حظ جيد لأن الشمس موجودة في برج العذراء وما يزيد الأمر أن كوكب المشتري وهو كوكب الحظ سيعاود سيره المباشر ويرجع الحظ مرة أخرى ولكن بشروط.