كشف حسين الشحات لاعب الأهلي ما دار بينه وبين مصطفى محمد مهاجم الزمالك عقب نهائي إفريقيا.
وقال الشحات عبر قناة أون تايم سبورتس1: "كل ما حدث بيني وبين مصطفى محمد ليس إلا سوء تفاهم من قبل المباراة".
وأضاف "بعد المباراة كنت أصرخ وأقول لقد فزنا وأنا أقف أمام مصطفى محمد ومن هنا بدأت المشادة".
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التعليقات على الشحات يحكي كواليس مشادته مع مصطفى محمد بعد نهائي إفريقيا
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