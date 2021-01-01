الشحات يحكي كواليس مشادته مع مصطفى محمد بعد نهائي إفريقيا

آخر الأخباراخبار الرياضة › الشحات يحكي كواليس مشادته مع مصطفى محمد بعد نهائي إفريقيا

صورة الخبر: حسين الشحات
حسين الشحات

كشف حسين الشحات لاعب الأهلي ما دار بينه وبين مصطفى محمد مهاجم الزمالك عقب نهائي إفريقيا.

وقال الشحات عبر قناة أون تايم سبورتس1: "كل ما حدث بيني وبين مصطفى محمد ليس إلا سوء تفاهم من قبل المباراة".

وأضاف "بعد المباراة كنت أصرخ وأقول لقد فزنا وأنا أقف أمام مصطفى محمد ومن هنا بدأت المشادة".

وأكمل "ولكن لاعبو الزمالك الكبار شيكابالا وحازم إمام تدخلوا سريعا وانتهى كل شيء".

وأتم تصريحاته "بعد نهائي إفريقيا بعدة أيام تواصلت مع مصطفى محمد عن طريق شخص آخر وتصالحنا معا".

المصدر: في الجول

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الشحات يحكي كواليس مشادته مع مصطفى محمد بعد نهائي إفريقيا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
30408

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager