

الزبادي.. وأطعمة تعزز جهازك المناعي الزبادي.. وأطعمة تعزز جهازك المناعي

يمكن أن تساعد أطعمة تعزز جهازك المناعي على الوقاية من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تلك الأطعمة بالإضافة إلى بعض الأطعمة التي يجب عدم تناولها، لأنها يمكن أن تضعف الجهاز المناعي.



أطعمة تعزز جهازك المناعي

الحمضيات

يحتاج الجسم إلى فيتامين سي عند الإصابة بنزلات البرد، وتمتاز الحمضيات مثل الجريب فروت واليوسفي والبرتقال والليمون بأنها غنية به، وتعتبر من أطعمة تعزز جهازك المناعي، حيث تزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء ومكافحة العدوى، ويمكنك أن تختار من بين تلك الحمضيات وإضافتها إلى الوجبات الغذائية، حيث يحتاج الجسم إليها بصفة يومية للحفاظ على الصحة.



الفلفل الأحمر

تحتوي حبات الفلفل الأحمر على 3 أضعاف كمية فيتامين سي التي توجد في البرتقال، كما أنه يحتوي على نسبة من البيتاكاروتين التي يمكن أن تساعد على تعزيز جهاز المناعة والحفاظ على صحة البشرة والعين أيضًا.

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البروكليالبروكلي غني بالفيتامينات A وC وE ومضادات الأكسدة والمعادن، لذلك يعتبر من أكثر الخضروات الغنية التي يجب إضافتها إلى الأطباق، ويفضل طهيه على البخار للحفاظ على عناصره الغذائية.الثوميتوافر الثوم في كل منزل، لذا يمكنك إضافته إلى الأطعمة لمكافحة العدوى ومنع تصلب الشرايين، وهناك العديد من الخصائص المعززة للجهاز المناعي الموجودة في مركباته المحتوية على الكبريت مثل الأليسين.الزنجبيلالزنجبيل هو عشب طبيعي يمتاز بأنه من أطعمة تعزز جهازك المناعي ويقلل الالتهابات والغثيان، لذا يمكنك إضافته على أطباق الحلويات، كما يقلل الآلام ويخفض الكوليسترول.السبانخالسبانخ غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة وبيتاكاروتين، وهي تزيد من كفاءة الجهاز المناعي ومكافحة العدوى، وتحتفظ بعناصرها الغذائية عند طهيها بأقل قدر ممكن.الزبادييحفز الزبادي جهازك المناعي والمساعدة على مكافحة الأمراض، ويفضل تناول الزبادي العادي بدلاً من الزبادي المحلى بالسكر أو بالعسل والفواكه، لأنه مصدر غني بفيتامين د الذي يعزز كفاءة الجسم ومقاومته ضد الأمراض.بذور عباد الشمسبذور عباد الشمس مليئة بالفيتامينات E وB6 والفوسفور والمغنيسيوم، كما تحتوي على فيتامين هـ الذي ينظم وظائف جهاز المناعة ونسبة كبيرة من السيلينيوم الذي يحتاجه الجسم يوميًا لمكافحة العدوى الفيروسية.الكركميعتبر الكركم من التوابل الصفراء المضادة للالتهابات والتي تعمل على علاج هشاشة العظام والروماتويد، كما يحتوي على نسبة عالية من الكركمين ومنع تلف العضلات، بالإضافة إلى أنه يعتبر من أطعمة تعزز جهازك المناعي وتجعل الجسم يقاوم الفيروسات.الشاي الأخضرالشاي الأخضر مليء بالفلافونويد المضاد للأكسدة والمعزز للمناعة، لذا يفضل طهيه على البخار للاحتفاظ بهذا المركب، كما يعتبر غنيا بحمض أميني يسمى ليسنين المقاوم للجراثيم.الباباياالبابايا هو فاكهة مليئة بفيتامين سي، كما يحتوي على إنزيم هضمي يساعد على مقاومة الالتهابات، ويتوافر به أيضًا نسبة جيدة من حمض الفوليك والمغنيسيوم والبوتاسيوم المفيدة للصحة.الكيويالكيوي غني بالكثير من العناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ك، حيث يعزز فيتامين ج إنتاج خلايا الدم البيضاء لمقاومة العدوى.الدجاجيمكنك إضافته على أطباق الحساء عند الشعور بالالتهاب الناتج عن الإصابة بالزكام، كما يحتوي الدجاج على نسبة كبيرة من فيتامين ب6 الذي يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء، وتحتوي مرقة الدجاج على عناصر غذائية أخرى مثل الجيلاتين والكوندرويتين المفيدة للمعدة والمناعة.المحارتمتاز معظم أنواع المحار بأنها مليئة بنسبة عالية من الزنك وبعض الفيتامينات والمعادن التي تساعد على حماية خلايا المناعة بالجسم.بعض الأطعمة التي تضعف جهازك المناعييساعد تناول الأطعمة الصحية على تعزيز المناعة بعكس بعض الأطعمة التي تؤدي لضعفه وتؤثر على خلاياه وأنسجته، كما أنها تؤثر على وظائفه ضد مقاومة الفيروسات والبكتيريا المسببة للعدوى، وكلما كان جهازك المناعي قويا كلما تمتعت بصحة جيدة، وفيما يلي بعض الأطعمة التي يجب تجنبها للحفاظ على جهازك المناعي.المشروبات الغازيةتحتوي تلك المشروبات على ألوان ونكهات صناعية، مما يساعد على زيادة الوزن والتأثير على وظائف المخ والحالة المزاجية، كما تؤدي إلى الإصابة بالحساسية ومرض السكري من النوع 2 وأمراض الأوعية الدموية.الأطعمة المصنعةتسبب السعرات الحرارية الكثيرة بتلك الأطعمة الالتهاب وحدوث العدوى، كما تؤدي تلك الاختيارات الغذائية السيئة إلى تغير في توازن البكتيريا بالجسم، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ضعف جهاز المناعة.الكربوهيدرات المكررةتعتبر تلك الكربوهيدرات ضارة بالصحة مثل الدقيق الأبيض والأرز الأبيض والحلويات والسكريات وحبوب الإفطار، وتؤدي تلك الأطعمة إلى تعطيل وظائف البكتيريا الجيدة، كما تسبب الإصابة بالأمراض مثل السكري والكلى والقلب واضطراب الجهاز الهضمي.المشروبات الكحوليةتؤثر تلك المشروبات على جهاز المناعة والسماح لمرور البكتيريا الضارة إلى الدم، مما يؤدي إلى الإصابة بالتهاب في الكبد واضطراب الجهاز الهضمي.