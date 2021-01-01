شركة روسية تخطط لبث الإعلانات من الفضاء

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شركة روسية تخطط لبث الإعلانات من الفضاء

أعلنت شركة Avant Space الروسية، أن الإعلان الأول الذي ستبثه من الفضاء لسكان الأرض عبر أشعة الليزر سيظهر لمتابعيه لمدة عام كامل.

وتبعا للخبراء في Avant Space فإن الإعلان الذي سترغب الشركات أو المؤسسات ببثه لسكان الأرض عبر الأقمار الصناعية سيظهر على مدار شهر لنحو مليار شخص من سكان الأرض، يقطنون في 130 مدينة كبرى.

وفي فبراير السابق، كان رئيس اتحاد مشاريع تطوير الصواريخ والمركبات الفضائية في روسيا، أندريه دافيدوف، قد أعلن إن إطلاق أول قمرين من أقمار شركة Avant Space مخصصين لبث الإعلانات من الفضاء من المفترض أن يتم عام 2020.

ووفقا لروسيا اليوم، أشار إلى أن تطوير القمرين جرى في إطار مشروع مشترك بين شركتي Avant Space و "كوسمولاب" التابعتين لمركز "سكولكوفو" الروسي المعني بالابتكارات والإبداع والتكنولوجيا في كافة مجالاتها.

المصدر: اخبار اليوم

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