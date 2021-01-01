حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية



أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك

كان لدى أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك، يقينا بأن فريقه سيفوز على الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حتى خلال المباراة التي انتهت لصالح الأحمر 2-1.



وتحدث زيزو في حوار مطول لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة النهار ليقول: "والدي كان رافضا لعودتي من أوروبا رغم عدم لعبي لـ 8 أشهر قبل الانتقال إلى الزمالك بسبب مشكلة في الأوراق الخاصة بي. انتقالي كان تحديا لوالدي".



وشدد "قضيت طفولتي في أكاديمية JMG بعيدا عن أهلي لكي ألعب في أوروبا. فكرة اللعب في مصر بالنسبة لي ولوالدي كانت ملغية. هذا كان أول قرار أختلف فيه مع والدي. أشكره على كل ما فعله لي وأتمنى أن أكون قد حققت جزءا بسيطا من أمله في".

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وعن مباراة نهائي دوري الأبطال قال "كان لدي يقين طوال دوري أبطال إفريقيا، حتى خلال مباراة الأهلي، أننا سنفوز بالبطولة. واجهت الأهلي 4 مرات وفي كل مرة كنت أشعر أنهم فريق قوي والمباراة 50-50. مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا شعرت أن البطولة لنا وكنت أفكر فيما سنفعله بعد المباراة والجماهير التي تريد الاحتفال".وأكمل "كنت أرى أن الملعب لنا، بعد كرة حسين الشحات في القائم قلت إن المباراة لنا. ثم سددت في القائم وقلت إن المباراة أصبحت 50-50. حظ أوفر للزمالك، لدينا فريق قوي ولجنة كرة محترمة والفريق كله لديه طاقة إيجابية رهيبة في التدريب. أفضل 3 تدريبات خضتهم في الزمالك مع كل اللاعبين كانت آخر 3 تدريبات".وشدد "طارق حامد هو خامس أو سادس قائد للفريق لكنه دائما يمنحنا الطاقة الإيجابية دائما، بالطبع مع شيكابالا وجنش وحازم إمام وفرجاني ساسي وأشرف بنشرقي".وأردف "نحب كلاعبي الزمالك أن ندخل أجواء المباراة قبلها بيوم. قبل مباراة الأهلي دخلنا أجواء المباراة قبلها بيومين، وقمنا بالتسخين بشكل جيد. لا نعرف ما حدث في أول 15 دقيقة ضد الأهلي".وكشف "بعد هدف شيكابالا ضد الأهلي قلت له (يابن اللعيبة) 20 مرة.. هدف رهيب".وأكد "خروج شيكابالا أثر على انسجام هجوم الزمالك ضد الأهلي".وأوضح "نشعر بحب المسؤولين الجدد لنادي الزمالك وجماهيره، خاصة عبد الحليم علي لأنه معنا في الملعب دائما".واستدرك "لا أجد أي مركز في الزمالك يحتاج للدعم. لدينا قائمة قوية جدا".وأكمل "حمزة المثلوثي لاعب (جامد جدا).. وأحداد عائد بثقة كبيرة جدا وجروس كان يشركه في مركز غير مركزه".وكشف "لكي تجلب لاعبا يلعب على أي لاعب في تشكيل الزمالك الأساسي، يجب أن تجلب لاعبا من أوروبا".وأتم في هذه النقطة "كنت أتمنى انضمام محمد عبد العاطي للزمالك. لاعب رائع، وزمالكاوي بشكل كبير".وعن الموسم الماضي قال "مباريات الفرق الأقل صعوبة هي التي تسببت في خسارتنا الدوري الموسم الماضي. فزنا على بيراميدز ذهابا إيابا وعلى الأهلي في الدور الثاني".وانتقل زيزو للحديث عن نهائي كأس الكونفدرالية قبل موسمين ضد نهضة بركان ليقول "يوم نهائي الكونفدرالية، كنا نسمع صوت الجماهير في الأتوبيس قبل أن ندخل استاد برج العرب. تصورت أنها سماعات ولكن اتضح أنه صوت الجمهور. إحساس رهيب".واستدرك "أجمل لحظة في حياتي هي تسجيلي لهدف حسم الكونفدرالية. 100 ألف يهتفون باسم زيزو في نفس واحد".