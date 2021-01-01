شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء 9-12-2020 استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت والتي جاءت كالتالي؛
اللحوم الكندوز 110-130 جنيها للكيلو.
البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها للكيلو.
السجق 110-140 جنيها للكيلو.
الكبدة الكندوز 110-140 جنيها للكيلو.
البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها للكيلو.
اللحم المفروم العادي 110-125جنيها للكيلو.
الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها للكيلو.
اللحوم الضأن 120-140.جنيها للكيلو.
اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.
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التعليقات على قائمة أسعار اللحوم البلدى اليوم.. والجملي بـ90 جنيها
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