قائمة أسعار اللحوم البلدى اليوم.. والجملي بـ90 جنيها

شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء 9-12-2020 استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت والتي جاءت كالتالي؛ اللحوم الكندوز 110-130 جنيها للكيلو. البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها للكيلو. السجق 110-140 جنيها للكيلو. الكبدة الكندوز 110-140 جنيها للكيلو. البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها للكيلو. اللحم المفروم العادي 110-125جنيها للكيلو. الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها للكيلو. اللحوم الضأن 120-140.جنيها للكيلو. اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

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