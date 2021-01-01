قائمة أسعار اللحوم البلدى اليوم.. والجملي بـ90 جنيها

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قائمة أسعار اللحوم البلدى اليوم.. والجملي بـ90 جنيها

شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء 9-12-2020 استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت والتي جاءت كالتالي؛

اللحوم الكندوز 110-130 جنيها للكيلو.

البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها للكيلو.

السجق 110-140 جنيها للكيلو.

الكبدة الكندوز 110-140 جنيها للكيلو.

البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها للكيلو.

اللحم المفروم العادي 110-125جنيها للكيلو.

الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها للكيلو.


اللحوم الضأن 120-140.جنيها للكيلو.

اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

المصدر: اليوم السابع

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