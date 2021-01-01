تنوي تويوتا توسيع قائمتها من السيارات ذات الدفع الرباعي في المملكة المتحدة مع بداية العام المقبل 2021، التي يفصلنا عنها أقل من شهر، وفي خطتها أن تقدم الجيل الرابع من السيارة هايلاندر، التي طرحتها في الأسواق للمرة الأولى في عام 2000، وسرعان ما أصبحت واحدة من أسرع سياراتها نموًا في أوروبا.
ستطرح تويوتا هايلاندر في فئتين هما Excel وExcel Premium، وتتميز الفئة الأساسية بعجلات معدنية مقاس 20 بوصة وفتحة سقف زجاجية بانورامية، وتنجيد جلدي وتكييف هواء ثلاثي المناطق، ونظام ستيريو JBL، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة مع نظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.
أما الفئة Excel Premium فتأتي بعجلات معدنية مقاس 20 بوصة، وشاشة عرض أمامية، ومقاعد خلفية مُدفأة، وكاميرا ركن بزاوية 360 درجة، وباب خلفي يعمل بالكهرباء دون استخدام اليدين، بالإضافة إلى المزايا القياسية الموجودة في الفئة الأساسية.
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التعليقات على تويوتا تطلق هايلاندر ذات السبعة مقاعد في 2021
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