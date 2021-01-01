

تويوتا تطلق هايلاندر ذات السبعة مقاعد في 2021 تويوتا تطلق هايلاندر ذات السبعة مقاعد في 2021

تنوي تويوتا توسيع قائمتها من السيارات ذات الدفع الرباعي في المملكة المتحدة مع بداية العام المقبل 2021، التي يفصلنا عنها أقل من شهر، وفي خطتها أن تقدم الجيل الرابع من السيارة هايلاندر، التي طرحتها في الأسواق للمرة الأولى في عام 2000، وسرعان ما أصبحت واحدة من أسرع سياراتها نموًا في أوروبا.



ستطرح تويوتا هايلاندر في فئتين هما Excel وExcel Premium، وتتميز الفئة الأساسية بعجلات معدنية مقاس 20 بوصة وفتحة سقف زجاجية بانورامية، وتنجيد جلدي وتكييف هواء ثلاثي المناطق، ونظام ستيريو JBL، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة مع نظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.



أما الفئة Excel Premium فتأتي بعجلات معدنية مقاس 20 بوصة، وشاشة عرض أمامية، ومقاعد خلفية مُدفأة، وكاميرا ركن بزاوية 360 درجة، وباب خلفي يعمل بالكهرباء دون استخدام اليدين، بالإضافة إلى المزايا القياسية الموجودة في الفئة الأساسية.

تم بناء هايلاندر على منصة GA-K من تويوتا، التي تشترك فيها مع كامري وراف4، ومع ذلك فهي أكبر منهما، حيث يبلغ طولها 4.950 متر وعرضها 1.930 متر وارتفاعها 1.909 متر، كما أن لديها صندوق أمتعة بسعة 658 لترًا يتسع إلى 1909 لترات عند طي الصفين الثاني والثالث من المقاعد.وتأتي هايلاندر بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر وناقل حركة CVT، بالإضافة إلى محرك كهربائي على كل محور، ليبلغ إجمالي القوة 241 حصانًا. وتتميز السيارة أيضًا بوضع EV الذي يسمح لها بالعمل على الطاقة الكهربائية وحدها لفترة زمنية قصيرة.وستحصل هايلاندر على مجموعة من أنظمة مساعدة السائق منها نظام التحكم التكيفي في ثبات السرعة، والتحذير من مغادرة المسار، ومساعد الحفاظ على المسار، ونظام التعرف على إشارات المرور، ونظام ما قبل الاصطدام مع مساعد التوجيه النشط.











