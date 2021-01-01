

هوندا ستتوقف عن بيع السيارات التقليدية من عام 2023 هوندا ستتوقف عن بيع السيارات التقليدية من عام 2023

أعلننت هوندا خطتها للتوقف عن بيع السيارات التقليدية بمحركات الوقود.



ستبدأ الشركة في تطبيق ذلك في السوق الأوروبي أولاً وذلك بدء من عام 2023، في ذلك الوقت ستصبح جميع سيارات هوندا الجديدة إما هجينة أو كهربائية بالكامل. ومن المحتمل أن تطبق هوندا الأمر نفسه في أسواق أخرى ولكنها لم تؤكد ذلك خارج أوروبا بعد.



جدير بالذكر أن السيارات الهجينة تأتي بسعر أعلى وفي نفس الوقت توفر مدى أقصر، تدرك هوندا ذلك وتقول “صحيح أن السيارات الهجينة لن تخدم جميع احتياجاتنا ولكننا نراها خطوة انتقالية لتقنيات مستقبلية حيث تكون البنية التحتية والسيارات متناغمة وقادرة على التعامل مع الطاقة المستقبلية”.