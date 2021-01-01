

مش كورونا.. القصة الكاملة لـ"المرض الغامض" في الهند مش كورونا.. القصة الكاملة لـ"المرض الغامض" في الهند

وسط معاناة من تفشي فيروس كورونا المستجد في الهند التي تمثل ثاني أعلى إصابة بالوباء على مستوى العالم، ظهر مرض غامض جديد خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أثار القلق بالولاية أندرا براديش الواقعة جنوبي الهند ودفع السلطات المعنية بالتحقيق.



وفاة شخص وإصابة 227

وذكرت وكالة "سي بي سي"، أنه توفي شخص واحد على الأقل وأدخل 227 شخصا إلى المستشفى من جراء مرض غير معروف في ولاية أندرا براديش الواقعة جنوبي الهند.



منها فقدان الوعي.. أعراض المرض الغامض

وقال الأطباء إن المرضى عانوا من مجموعة واسعة من الأعراض تراوحت بين الغثيان إلى النوبات وفقدان الوعي.ويحقق المسؤولون في سبب المرض الذي اجتاح بلدة إليرو خلال عطلة نهاية الأسبوع.ويأتي المرض الجديد في الوقت الذي تستمر فيه الهند في مكافحة وباء كوفيد- 19، إذ يشهد البلد ثاني أعلى حالات الإصابة بالوباء على الصعيد العالمي.

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وقال مسؤول طبي في مستشفى إيلورو الحكومي لصحيفة "إنديان إكسبرس" إن "الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض، وخاصة الأطفال، بدأوا فجأة في التقيؤ بعد أن اشتكوا من حرقة في العيون، كما أغمي على بعضهم أو عانوا من نوبات صرع".تحقيقات واسعة.. واستبعاد تلوث المياهويحقق المسؤولون في سبب المرض، الذي اجتاح بلدة إلورو الواقعة بولاية أندرا براديش في نهاية الأسبوع، حسبما ذكرت شبكة "بي بي سي".من جانبه، قال رئيس وزراء الولاية، جاغانموهان ريدي، إنه يتم إرسال فرق طبية خاصة إلى إلورو للتحقيق في سبب المرض.واستبعد وزير الصحة بالولاية، آلا كالي كريشنا سرينيفاس، أن يكون تلوث الماء سبب المرض، وذلك بعد إجراء فحوص دم للمرضى. بحسب "سكاي نيوز".وأضاف سرينيفاس: "إنه مرض غامض، ولكن التحليلات المخبرية المعمقة ستكشف ماهيته".المرض لا علاقة له بكورونايشار إلى أن ظهور هذا المرض الغامض يتزامن مع تواصل مكافحة الهند لفيروس كورونا، حيث تحتل البلاد المركز الثاني في عدد الإصابات على مستوى العالم. وتحتل ولاية أندرا براديش المرتبة الثالثة على مستوى الهند من حيث عدد الإصابات بالفيروس، إذ يقدر عدد المصابين بها بأكثر من 800 ألف حالة.إلا أنه، وبحسب وزير الصحة في الولاية، آلا كالي كريشنا سرينيفاس، فإن هؤلاء الذين دخلوا المستشفى لا علاقة لمرضهم بكوفيد-19.كما أوضح وزير الصحة في الولاية أن المرضى لم يظهر عليهم أي عدوى فيروسية بحسب عينات الدم المأخوذة منهم.ورداً على المعارضة المحلية التي أصرت على أن تلوث الجو هو مسبب ذلك المرض المجهول، قال: "لقد استبعدنا أن يكون المرض ناجماً عن تلوث الهواء أو الماء، ونعتقد أن التحليلات المخبرية ستكشف ماهيته".