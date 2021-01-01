أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، بأن سيدة الأعمال العربية إلهام خازن أعلنت عزمها الترشح لمنصب رئيس إسرائيل، وذلك لأول مرة في التاريخ.
وقالت خازن وهي من سكان بلدة البعنة العربية في منطقة الجليل شمالي إسرائيل: "كان هذا الباب مغلقا أمام المجتمع العربي لفترة طويلة، وقد حان الوقت لفتحه ولأن يشارك عرب إسرائيل في العمل السياسي، للوصول إلى مواقع التأثير، ومواقع صنع القرار، وإتاحة مساحة أكبر في المناصب الرئيسية".
وأضافت: "أريد أن أمثل كل شعب إسرائيل، على كل الفصائل، وأن أرسخ التعايش".
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التعليقات على امرأة عربية تعلن عزمها الترشح لرئاسة إسرائيل
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