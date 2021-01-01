أول رد من التعليم العالي على وفاة طالب بـ كورونا

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قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن ما ورد للوزارة حول وفاة طالب بفيروس كورونا المستجد بجامعة سيناء، يؤكد أن الطالب كان يعاني أعراض كورونا في ظل امتحانات الميدتيرم وقام بإخطار الأساتذة بعدم قدرته على حضور الامتحانات، وقد دخل المستشفى إثر تطور حالته الصحية .







وأضاف "عبد الغفار" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إن الجامعة هي المختصة بالتحقيق في الأمر ، مشيرا إلى أنه بحسب ما ورد للوزارة فإن الجامعة لم يقع على عاتقها مسؤولية الوفاة ، موجها التعازي للطالب وأسرته والجامعة .

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وكان قد دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر صباح اليوم الثلاثاء، هاشتاج #يوسف_ فياض_ مات.يوسف فياض، شاب فى الفرقة الثانية كلية العلاج الطبيعى بجامعة سيناء ، عانى أعراض كورونا فى ظل إمتحانات الميدتيرم بالجامعة فتواصل مع الدكتورة الجامعية المختصة بالمادة وطلب منها أن يؤجل إمتحانه ورفضت فاضطر "فياض" لحضور الإمتحان، وإثر هذا المجهود توفى يوسف فى الحال ، مما أثار نفور الطلاب من الدكتورة والمطالبة بإقالتها.وأرسل الطالب للدكتورة رسالته قائلًا: "السلام عليكم يا دكتور لو سمحتى انا لسة راجع من عند الدكتور وقاللى عندك اشتباه كورونا وكده مش هقدر اجى امتحان بكرة فبكلم حضرتك عشان اشوف هعمل ايه".وردت الدكتورة عليه: "البس الماسك وتعالى مفيش اعذار طالما مجبتش النتيجة وطلعت بوستف".وكانت إدارة الجامعة قد اصدرت في وقت لاحق بيانًا نعت فيه الطالب “يوسف”، وكتبت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “البقاء لله، تنعى أسرة جامعة سيناء ابنها الطالب يوسف فياض بالفرقة الثانية- كلية العلاج الطبيعي- فرع القنطرة، نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.