علاج ميكروب المعدة الثلاثى بالأدوية والأعشاب في أسرع وقت



علاج ميكروب المعدة علاج ميكروب المعدة

علاج ميكروب المعدة أو البكتيريا الحلزونية البوابية من العلاجات التى يبحث عنها الكثيرون ويصاب الكثير من الناس بالبكتيريا الحلزونية البوابية في مرحلة الطفولة، ولكن يمكن أن يصاب بها البالغون أيضًا.. إليك كيفية علاج ميكروب المعدة والأدوية المستخدمة لعلاج جرثومة المعدة وعلاج جرثومة المعدة نهائيا والأطعمة التى تقضى على جرثومة المعدة.



علاج جرثومة المعدة بالادوية



وفقا لموقع " webmed" إذا ;كان علاج ميكروب المعدة أو جرثومة المعدة يقاوم المضادات الحيوية ، فقد يضيف أطبائك دواءً آخر إلى خطة العلاج الخاصة بك. الهدف هو التخلص من 90٪ أو أكثر من بكتيريا الملوية البوابية الموجودة.

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لا يستمر العلاج عادة أكثر من أسبوعين. قد يقلل استخدام اثنين من المضادات الحيوية بدلًا من واحد من خطر مقاومة المضادات الحيوية. تشمل المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج جرثومة المعدة ما يلي:أموكسيسيلينالتتراسيكلينميترونيدازولكلاريثروميسينتساعد الأدوية الخافضة للأحماض بطانة المعدة على التعافي.علاج جرثومة المعدة بالاعشابإليك أبرز علاجات الأعشاب لعلاج جرثومة المعدة بالاعشابشاي أخضرالشاي الأخضر قد يساعد في قتل وإبطاء نمو بكتيريا هيليكوباكتر أو جرثومة المعدة . ووجدت الدراسة أن تناول الشاي الأخضر قبل الإصابة بالعدوى يمنع التهاب المعدة. تناول الشاي أثناء الإصابة يقلل من شدة التهاب المعدة. اعثر على مجموعة رائعة من الشاي الأخضرهنا .عسللم يُظهر أي بحث حتى الآن أن العسل يمكنه القضاء على البكتيريا بمفرده. يقترح الباحثون أن استخدام العسل مع العلاجات القياسية قد يقصر وقت العلاج.العسل الخام وقد يكون لعسل مانوكا أكثر التأثيرات المضادة للبكتيريا.زيت الزيتونقد يعالج زيت الزيتون أيضًا بكتيريا الملوية البوابية وأظهرت أن زيت الزيتون له قدرات مضادة للجراثيم قويةجذر عرق السوسجذر عرق السوس علاج طبيعي شائع لقرحة المعدة. وقد تحارب أيضًا بكتيريا الملوية البوابية. وفقًا لدراسة أجريت عام 2009 ، فإن جذر عرق السوس لا يقتل البكتيريا بشكل مباشر ، على الرغم من أنه يمكن أن يساعد في منعها من الالتصاق بجدران الخلايا.علاج جرثومة المعدة نهائياإذا كنت تعاني من القرحة ، فقد تشعر بألم خفيف أو حارق في بطنك. قد يأتي ويذهب ، ولكن من المحتمل أن تشعر به أكثر عندما تكون معدتك فارغة ، مثل بين الوجبات أو في منتصف الليل.يمكن أن يستمر لبضع دقائق أو لساعات. قد تشعر بتحسن بعد تناول الطعام أو شرب الحليب أو تناول مضادات الحموضة.إليك أبرز العلامات التحذيرية للإصابة قبل أن تبحث عن علاج جرثومة المعدة نهائياألم حارق في البطنالنفخغثيانفقدان الشهيةالتجشؤ المتكررفقدان الوزن غير المبررقد يكون استخدام العلاجات التقليدية مثل المضادات الحيوية صعبًا بالنسبة لبعض الأشخاص. من الممكن أن تعاني من آثار جانبية سلبية ، مثل الغثيان والإسهال وفقدان الشهية. يقاوم بعض الأشخاص المضادات الحيوية ، مما قد يؤدي إلى تعقيد الأساليب التقليدية للعلاج. نتيجة لذلك ، يتزايد الاهتمام بالعلاجات الطبيعية.الأطعمة التى تقضى على جرثومة المعدةتعد من أبرز الأطعمه التى تعالج براعم البروكلي وهو مركب في براعم البروكلي يسمى سلفورافان قد يكون فعالًا ضد الحلزونية البوابية . تشير الأبحاث التي أجريت على الفئران والبشر إلى أنه يقلل من التهاب المعدة. كما أنه قد يقلل من استعمار البكتيريا وتأثيراته.تساعد البروبيوتيك في الحفاظ على التوازن بين بكتيريا الأمعاء الجيدة والسيئة. وفقا لدراسة 2012مصدر موثوق، فإن تناول البروبيوتيك قبل أو بعد العلاج القياسي بالبكتيريا الحلزونية قد يحسن معدلات الاستئصال. تقتل المضادات الحيوية البكتيريا الجيدة والسيئة في معدتك. تساعد البروبيوتيك على تجديد البكتيريا الجيدة. قد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بفرط نمو الخميرة. وجد الباحثون أدلة تشير إلى أن بكتيريا Lactobacillus acidophilus تقدم أفضل النتائج.علاج جرثومة المعدة الثلاثىإذا كانت نتيجة اختبار H. pylori إيجابية ، فكلما بدأت العلاج مبكرًا ، كان ذلك أفضل. من غير المحتمل أن تؤذيك العلاجات الطبيعية ، لكن لم يثبت أنها تقضي على العدوى. لا تستخدمها بدلًا من العلاجات التقليدية دون إشراف طبيبك.تعد الإصابة بالبكتيريا الحلزونية البوابية شائعة بالنسبة لمعظم الناس ، لا يسبب القرحة أو أي أعراض أخرى. إذا كانت لديك مشاكل ، فهناك أدوية يمكنها قتل الجراثيم وتساعد على التئام القروح.يصاب الكثيرين بقرحة بسبب الإجهاد أو الأطعمة الغنية بالتوابل أو التدخين أو عادات نمط الحياة الأخرى. ووجدوا أن الجراثيم هي سبب معظم قرح المعدة وبعد دخول الملوية البوابية إلى جسمك ، تهاجم بطانة المعدة ، والتي تحميك عادة من الحمض الذي يستخدمه جسمك لهضم الطعام.بمجرد أن تسبب البكتيريا ضررًا كافيًا ، يمكن أن يخترق الحمض البطانة ، مما يؤدي إلى القرحة. قد تنزف ، أو تسبب التهابات ، أو تمنع الطعام من الحركة عبر الجهاز الهضمي.يمكنك الحصول على بكتيريا الملوية البوابية من الطعام أو الماء أو الأواني و يمكنك أيضًا التقاط البكتيريا من خلال ملامسة اللعاب أو سوائل الجسم الأخرى للأشخاص المصابين.تأكد من التحدث مع طبيبك قبل البدء في نظام العلاج الطبيعي. لا يجب استبدال العلاج الموصى به لبكتيريا الملوية البوابية بعلاجات طبيعية.تعيش الجراثيم في الجسم لسنوات قبل أن تبدأ الأعراض ، لكن معظم الأشخاص المصابين بها لن يصابوا بالقرحة أبدًا. الأطباء غير متأكدين من سبب إصابة بعض الأشخاص فقط بالقرحة بعد الإصابة.بموافقة طبيبك ، يمكنك استخدام العلاجات الطبيعية كعلاج مساعد. هذا قد يزيد من آثار الأدوية التقليدية.أنا عن العلاج بالضوء فتعد البكتريا الحلزونية البوابية معرضة للضوء. يستخدم العلاج الضوئي الأشعة فوق البنفسجية للمساعدة في القضاء على بكتيريا الملوية البوابية في المعدة. يعتقد الباحثون أن العلاج بالضوء المستخدم داخل المعدة آمن. قد يكون مفيدًا للغاية عندما لا تكون المضادات الحيوية خيارًا.عادة ما يصف الأطباء مزيجًا من اثنين من المضادات الحيوية ودواء مخفض للحموضة لعلاج بكتيريا الملوية البوابية. يُعرف هذا بالعلاج الثلاثي.فى النهاية إليك يمكن علاج ميكروب المعدة خاصة وأن مصدر جرثومة المعدة غير واضح. لا توجد توصيات رسمية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لمنعه.بشكل عام ، يجب أن تمارس النظافة الجيدة عن طريق غسل يديك بشكل متكرر وإعداد طعامك بشكل صحيح. إذا تم تشخيص إصابتك بالبكتيريا الحلزونية البوابية ، فأكمل دورة العلاج الكاملة لتقليل خطر تكرارها.