لو بيتك ضيق .. حيلة بسيطة لزيادة المساحة في منزلك

هناك العديد من الحيل التي يمكن بها إعطاء المنازل الصغيرة مساحات أكبر مما هي عليه، ومن أبرز هذه الحيل عدم شراء اثاث المنزل أكبر من الحاجة، لكي لا يعطي شعورا بالازدحام داخل المنزل، ويتوفر في النهاية مساحات فارغة لتشعر العين بالراحة.
وقال مصمم الديكور شريف علي، عند تجهيز منزل جديد يجب علينا استغلال كافة المساحات بشكل منظم وهادئ، حتى يعطينا راحة وسلام نفسي خلال تواجدنا فيه، حيث يختلف إختيار الأثاث حسب مساحة المنزل .
وتابع مصمم الأزياء في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، انه كلما تطورت التقنيات الحديثة المستخدمة في عمل ديكورات المنزل أصبح كل عيب يمكن معالجته بسهولة.
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