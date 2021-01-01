لو بيتك ضيق .. حيلة بسيطة لزيادة المساحة في منزلك



لزيادة المساحة في منزلك لزيادة المساحة في منزلك

هناك العديد من الحيل التي يمكن بها إعطاء المنازل الصغيرة مساحات أكبر مما هي عليه، ومن أبرز هذه الحيل عدم شراء اثاث المنزل أكبر من الحاجة، لكي لا يعطي شعورا بالازدحام داخل المنزل، ويتوفر في النهاية مساحات فارغة لتشعر العين بالراحة.



وقال مصمم الديكور شريف علي، عند تجهيز منزل جديد يجب علينا استغلال كافة المساحات بشكل منظم وهادئ، حتى يعطينا راحة وسلام نفسي خلال تواجدنا فيه، حيث يختلف إختيار الأثاث حسب مساحة المنزل .



وتابع مصمم الأزياء في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، انه كلما تطورت التقنيات الحديثة المستخدمة في عمل ديكورات المنزل أصبح كل عيب يمكن معالجته بسهولة.

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وأضاف شريف علي، أن المساحات الضيقة من أكثر العيوب الشائعة خاصة عند فرش المنزل لأول مرة، ففي حالة تجهيز شقة الزوجية لا يجب الحصول على منازل بمساحات كبيرة؛ حيث يمكن استغلال كل سنتيمتر في المنزل بشكل صحيح.وأكد مصمم الديكور، أن المرايا هي الأنسب لحل مشكلة المساحات الضيقة في المنزل، فمع وضع المرايا في زوايا الغرف بشكل معين، وضبط الإضاءة بشكل صحيح تعطي المنزل شكلًا أوسع حتى لو كانت مساحة الغرف صغيرة.وأشار على، إلى أن المرايا يجب وضعها في الزوايا والمداخل والريسبشن كما يمكن عمل ضلف الدواليب من المرايا تعطي مساحة أكبر لغرفة النوم، أو في الممرات.واستطرد على، انه يمكن جعل المرآة قطعة فنية شبيهة بلوحة في منزلك من خلال اختيارها برسوم ناعمة وألوان مختلفة على الألوان التقليدية لتكون متلائمة مع ديكورات المنزل.