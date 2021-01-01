لو نسيتي السكر.. 5 حلول سريعة لمعالجة الكيك الدلعة



معالجة الكيك الدلعة معالجة الكيك الدلعة

تقع الكثير من ربات المنزل فى خطأ أثناء إعداد الكيك وهو نسيان وضع السكر لذلك يمكنك اكتشاف أفضل الحلول لمعالجة الكيك الدلعة، للشيف نجلاء الشرشابي.



1- يمكن تحلية الكيك بعد نسيان إضافة السكر بها من خلال إضافته بعد التسوية ولكن هنا سنضيفه بعد طحنه ليكون سكر بودرة، ما يجعله سريع الذوبان والتداخل مع الكيك وهي ساخنة.

2- بعصير الفاكهة أو سيرب الحلويات المعتاد "الشربات" يمكن علاج مشكلة السكر الغائب من الكيك، ولكن من الأفضل أن تكون الكيك ساخنة أو على الأقل السيرب حتى يسرع تشربهم معًا.

3- بطبقة من المربى أو الكريم شانيته يمكن تزيين وحشو الكيك "الدلعة" وهنا يفضل تقسيم الكيك لطبقات، لوضع المربى أو الكريمة من الداخل لتغطي معظم أجزاء الكيك لأن هذه المكونات لم يمكن تشربها ولكنها فقط للتزيين.



4- في حال اختيار الشوكولاتة لحل مشكلة الكيك يفضل أن يكون صوص شوكولاتة محلاة باللبن والسكر، بقوام خفيف يسهل تشربه في الكيك مع الانتباه لعدم استخدام الشوكولاتة الداكنة حتى لا تزيد مرارة الكيك.

أو إعادة فرم وتشكيل الكيك في كرات صغيرة وغمسه في صوص الشوكولاتة لتحضير كيك بوبس. لتفاصيل تحضيره من هنا.

5- من الممكن تقطيع الكيك وإعادة تشكيلها في أكواب صغيرة وتحليتها باللبن المحلى بالسكر أو العسل، مزينة بالفاكهة المجففة وكأنها كب كيك جديد.

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طريقة تحضير كيكة شوكولاتة* في الخلاط يخلط لبن وبيض وفانيليا وسكر وزيت وكاكاو وقهوة سريعة الذوبان* في بولة يخلط دقيق وبيكنج بودر وملح، ثم يضاف خليط كيك وتخفق جيدًا* يضاف ماء ساخن ويقلب الخليط حتى تمتزج المكونات* يوضع خليط الكيك في صينيةللتعرف على تفاصيل مكونات كيك الشوكولاتة من هنا.للصوص* في الخلاط يخفق كاكاو ولبن بودرة وسكر بودرة وقهوة وزبدة وماء ساخن وزيت وتخفق جيدًا حتى تمتزج المكونات* يرش الصوص على الوجه