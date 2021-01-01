اكتشف عدد من العلماء، أن تناول مشروب معين يمكن أن يساعدك في تعلم مفاهيم جديدة أو حل المشكلات بشكل أسرع، وهذا المشروب هو- شوكولاتة ساخنة منزلية الصنع.
واكتشف باحثون في جامعة برمنجهام، أن لمركبات الفلافونويد الموجودة في الكاكاو آثار واضحة على أداء الدماغ لدى البالغين الأصحاء.
وأجريت الدراسة على 18 ذكرًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عامًا، وخضع كل مشارك لعملية تتحدى الدورة الدموية في الدماغ، حيث كان عليهم أن يتنفسوا 5٪ من ثاني أكسيد الكربون، كان تركيز الغاز 100 مرة أكثر من تركيز ثاني أكسيد الكربون العادي في الهواء، ويؤدي هذا إلى زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في مجرى الدم ، والذي يعرف من الناحية الطبية باسم فرط ثنائي أكسيد الكربون.
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التعليقات على ماذا يحدث بالجسم عند تناول الكاكاو يوميا ؟.. دراسة حديثة تجيب
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