ماذا يحدث بالجسم عند تناول الكاكاو يوميا ؟.. دراسة حديثة تجيب



تناول الكاكاو تناول الكاكاو

اكتشف عدد من العلماء، أن تناول مشروب معين يمكن أن يساعدك في تعلم مفاهيم جديدة أو حل المشكلات بشكل أسرع، وهذا المشروب هو- شوكولاتة ساخنة منزلية الصنع.



واكتشف باحثون في جامعة برمنجهام، أن لمركبات الفلافونويد الموجودة في الكاكاو آثار واضحة على أداء الدماغ لدى البالغين الأصحاء.



وأجريت الدراسة على 18 ذكرًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عامًا، وخضع كل مشارك لعملية تتحدى الدورة الدموية في الدماغ، حيث كان عليهم أن يتنفسوا 5٪ من ثاني أكسيد الكربون، كان تركيز الغاز 100 مرة أكثر من تركيز ثاني أكسيد الكربون العادي في الهواء، ويؤدي هذا إلى زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في مجرى الدم ، والذي يعرف من الناحية الطبية باسم فرط ثنائي أكسيد الكربون.

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وخضع المشاركون للعملية مرتين، مرة قبل شرب الكاكاو ثم بعد شرب المشروب، في كل مرة، طُلب من المشاركين إجراء العديد من الاختبارات المعرفية ، والتي تطورت في التعقيد.وحسب موقع "timesofindia"، وجد أن الأشخاص الذين شربوا المشروب المصنوع من الكاكاو الطبيعي الغني بالفلافانول لديهم أعلى مستويات أكسجة الدم استجابة لفرط ثنائي أكسيد الكربون، كان مستوى أكسجة الدم أعلى بثلاث مرات من أولئك الذين شربوا مشروب الكاكاو القلوي المعالج، أكمل المشاركون أيضًا المهام المعرفية المعقدة بمعدل أسرع بنسبة 11٪ في المتوسط.وأوضحت الدراسة، أن الفلافانول يمكن أن يساعد في تحسين الأداء المعرفي للدماغ، لكن الكاكاو ليس الغذاء الوحيد الذي يحتوي على منتجات طبيعية غنية بالفلافانول، تشمل العديد من منتجات الأطعمة الأخرى التفاح والتوت والعنب والشاي الأخضر الذي يحتوي على مركبات الفلافانول.