طريقة سريعة لعمل ناجتس نباتي



ناجتس نباتي ناجتس نباتي

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل ناجتس الدجاج بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع ،يجعل جميع أفراد الأسرة يقبل على تناوله .



مقادير ناجتس نباتي

1 كوب جزر مبشور

3 كوب زهرات بروكلي مسلوق

1 فص ثوم

2 بيض

1 و ربع كوب بقسماط

ثلاثة أرباع كوب شيدرمبشورة

نصف ملعقة صغيرة بصب بودرة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة زيت

للتقديم

كاتشاب

مايونبز

مستردة



طريقة تحضير ناجتس نباتي

قد يعجبك أيضا...

* تخلط في الكبة البروكلي والجزر والثوم وملعقة زيت والجبنة والبيض والبصل البودرة والبقسماط والملح والفلفل الأسود* يقلب الخليط حتى الحصول على قوام مثل العجينة* يفرد بقسماط على ورق زبدة* يفرد الخليط على البقسماط ويرش بالبقسماط ويشكل أشكال بالقطاعات* يمكن أن يشكل الأصابع* يمكن أن توضع في الفريزر لتتماسك* توضع في فرن فى درجة حرارة 180 لمدة حوالي 20 دقيقة حتى تمام النضج