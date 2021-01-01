طريقة سريعة لعمل ناجتس نباتي

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل ناجتس الدجاج بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع ،يجعل جميع أفراد الأسرة يقبل على تناوله .
مقادير ناجتس نباتي
1 كوب جزر مبشور
3 كوب زهرات بروكلي مسلوق
1 فص ثوم
2 بيض
1 و ربع كوب بقسماط
ثلاثة أرباع كوب شيدرمبشورة
نصف ملعقة صغيرة بصب بودرة
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة كبيرة زيت
للتقديم
كاتشاب
مايونبز
مستردة
طريقة تحضير ناجتس نباتي
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