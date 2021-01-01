طريقة سريعة لعمل ناجتس نباتي

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ناجتس نباتي

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل ناجتس الدجاج بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع ،يجعل جميع أفراد الأسرة يقبل على تناوله .

مقادير ناجتس نباتي
1 كوب جزر مبشور
3 كوب زهرات بروكلي مسلوق
1 فص ثوم
2 بيض
1 و ربع كوب بقسماط
ثلاثة أرباع كوب شيدرمبشورة
نصف ملعقة صغيرة بصب بودرة
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة كبيرة زيت
للتقديم
كاتشاب
مايونبز
مستردة

طريقة تحضير ناجتس نباتي

* تخلط في الكبة البروكلي والجزر والثوم وملعقة زيت والجبنة والبيض والبصل البودرة والبقسماط والملح والفلفل الأسود

* يقلب الخليط حتى الحصول على قوام مثل العجينة

* يفرد بقسماط على ورق زبدة

* يفرد الخليط على البقسماط ويرش بالبقسماط ويشكل أشكال بالقطاعات
* يمكن أن يشكل الأصابع

* يمكن أن توضع في الفريزر لتتماسك

* توضع في فرن فى درجة حرارة 180 لمدة حوالي 20 دقيقة حتى تمام النضج

المصدر: elbalad

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