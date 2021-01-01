أعلنت القوات المسلحة ، تمكنها من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر التي تتخذها العناصر الإرهابية ملجأً لها لتنفيذ مخططاتها وترويع الأرواح والمواطنين.
وعرض بيان المصور فيديو يظهر فيه عملية رصد وتدمير عدد من البؤر الإرهابية، التي تتخذها العناصر الإرهابية كملاجئ لها.
وأشارت القوات المسلحة في البيان الذى عرضته فضائية إكسترا نيوز، إلى أنه اسفرت الجهود في المدة من أول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر 2020 عن تحقيق النجاحات الاتية، ونجحت القوات الجوية فى استهداف وتدمير 437 وكرا وملجأ ومخزنا للمواد المتفجرة تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ونتج عنها مقتل 25 فردًا تكفيريًا شديدي الخطورة.
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التعليقات على شاهد.. لحظة تدمير القوات المسلحة أوكار التكفيريين ومخازن المتفجرات في سيناء
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