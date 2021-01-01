مقتل 25 تكفيريًا.. القوات المسلحة تتمكن من رصد وتدمير بؤر إرهابية

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مقتل 25 تكفيريًا

أكدت القوات المسلحة فى بيان لها، أنها تمكنت من رصد بؤر وتتبع وتدمير عددًا من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر الإرهابية ملجأ لها لتنفيذ مخططاتها وترويع الأرواح والمواطنين.

وأشارت فى البيان الذى عرضته فضائية إكسترا نيوز، إلى أنه اسفرت الجهود فى المدة من اول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر 2020 عن تحقيق النجاحات الاتية، ونجحت القوات الجوية فى استهداف وتدمير 437 وكرا وملجأ ومخزنا للمواد المتفجرة تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ونتج عنها مقتل 25 فردًا تكفيريًا شديد الخطورة.

المصدر: elbalad

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