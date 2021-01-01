هل تبطل الصلاة بترك سجود السهو؟.. علي جمعة يجيب



الدكتور على جمعة الدكتور على جمعة

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن سجود السهو سُنة وليس فرضًا ومن تركه صحت صلاتُه، ومن فعله تزداد صلاته أجرًا.



وأضاف «عاشور» في فتوى له، أن سجود السهو شُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان، موضحًا كيفيته بأنه عبرة عن سجدتين يسجدهما المصلى، قبل السلام.



واستشهد بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» رواه مسلم.

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هل تبطل الصلاة بترك سجود السهو؟أكد الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، أن سجود السهو سُنة، ولو تركها الإنسان فالصلاة صحيحة ولا تبطل بتركها.وأضاف جمعة، في إجابته عن سؤال: «ما حكم من نسي سجود السهو؟» أن سجود السهو نؤديه استكمالًا للصلاة فمن نسيه أو نسى سجدة من سجدتي السهو فلا شىء عليه وصلاته تبقى صحيحة.ما يقال في سجود السهوورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي يقول صاحبه: « ماذا أقول في سجود السهو؟».وأجاب الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدار التحكيم وفض المنازعات بدار الإفتاء المصرية، بأن ما يقال في سجود السهو هو الواردة في السجود للصلاة من تكرار قول: «سبحان ربي الأعلى» ثلاثُ مرات.واختتم أن بعض أهل العلم استحبوا أن يقول المسلم إذا سجد للسهو: «سبحان من لا ينام ولا يسهو»، إن كان سجوده للسهو بسببٍ غير متعمد.