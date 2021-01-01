قبول استقالة محمد عطية من اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك

آخر الأخباراخبار الرياضة › قبول استقالة محمد عطية من اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك

صورة الخبر: قبول استقالة محمد عطية
قبول استقالة محمد عطية

وافق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على قبول استقالة محمد عطية من منصبه كعضو للجنة المؤقتة لإدارة الزمالك.

محمد عطية تقدم باستقالته في الساعات القليلة الماضية، بسبب خلاف في وجهات النظر مع مسؤولي لكرة الجنة في الزمالك. (طالع التفاصيل)

وعقد أشرف صبحي جلسة اليوم الإثنين مع رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، قبل أن يوافق على استقالة محمد عطية عضو اللجنة.

ومن المنتظر أن يتولى مستشار بديل لم يُستقر عليه حتى الآن، منصب محمد عطية كعضو في اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت إبعاد مجلس الزمالك السابق عن موقعه، وتكليف لجنة مؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكري لإدارة النادي مؤقتا لحين إجراء انتخابات جديدة.

المصدر: filgoal

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على قبول استقالة محمد عطية من اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
32701

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager