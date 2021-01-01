وافق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على قبول استقالة محمد عطية من منصبه كعضو للجنة المؤقتة لإدارة الزمالك.
محمد عطية تقدم باستقالته في الساعات القليلة الماضية، بسبب خلاف في وجهات النظر مع مسؤولي لكرة الجنة في الزمالك. (طالع التفاصيل)
وعقد أشرف صبحي جلسة اليوم الإثنين مع رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، قبل أن يوافق على استقالة محمد عطية عضو اللجنة.
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التعليقات على قبول استقالة محمد عطية من اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك
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