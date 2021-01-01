تفاصيل عقد ساسي الجديد مع الزمالك.. وموعد التوقيع المنتظر



فرجاني ساسي فرجاني ساسي

بات فرجاني ساسي على وشك تجديد عقده مع الزمالك بعد توصله لاتفاق مع النادي.



وعلم FilGoal.com أن ساسي اتفق مع الزمالك على التجديد لمدة موسمين مقبلين.



يأتي ذلك بعد أن لاقت الطلبات المادية لـ ساسي قبولا في اللجنة المشرفة على إدارة الزمالك.

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وأبدى لاعب الوسط التونسي استعداده للتوقيع في أي وقت بمجرد توفير مقدم العقد.من جانبها، وجّهت اللجنة بتوفير 50% من مقدم عقد ساسي، مع إمكانية أن تتم الأمور رسميا قبل مرور أسبوعين.وكان مهند عون وكيل ساسي قد صرّح أمس الأحد أن ساسي سيجدد خلال جلسة تجمعه مع إدارة الزمالك بعد أسبوعين.وصرّح عون: "ساسي أبلغ أيمن يونس اليوم الأحد، برغبته في الاستمرار مع الزمالك واتفقنا مع لجنة الكرة على التفاصيل المالية الخاصة بتجديد تعاقده".وأكد "فرجاني يلعب لناد كبير جدا في إفريقيا والوطن العربي وهو يحب هذا النادي والزمالك أيضا يحبه كثيرا".ساسي (28 عاما) انضم إلى الزمالك قادما من النصر السعودي في صيف 2018، وينتهي عقده الحالي مع القلعة البيضاء في يونيو 2021.وشارك ساسي في 36 مباراة مع الزمالك في الموسم الماضي، سجّل خلالها 4 أهداف وصنع مثلها، وساهم في تتويجه بكأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر المصري، بالإضافة إلى وصافة دوري أبطال إفريقيا ووصافة الدوري المصري.