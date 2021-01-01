ماذا فعلت لأستحق ذلك؟ ساركوزي يعلق على محاكمته بتهمة الفساد



الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

نفى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، ارتكابه أي تصرف فاسد خلال فترة حكمه، وذلك أثناء جلسة محاكمته بتهمة الفساد.



وأعرب ساركوزي في المحاكمة وفق ما نقلته "فرانس برس" عن سعادته للحصول على محاكمة عادلة في بلاده، وذلك عقب "سنوات من تمريغ سمعته"، على حد قوله.



وأطلق ساركوزي تساءل إلى المحكمة: "ماذا فعلت لأستحق ذلك، سأذهب إلى نهاية الأمر لإثبات برائتي".

قد يعجبك أيضا...

وتتهم السلطات الفرنسية، ساركوزي بمحاولة تقديم رشوة إلى القاضي الفرنسي جيلبرت أزيبير، وذلك للحصول على معلومات حول التحقيق في تلقي ساركوزي مبالغ مالية بطرق غير شرعية، من ورثة شركة "لوريال" الراحلة ليليان بيتانكور، في عام 2007.كما أن ساركوزي متهم بتلقي ملايين اليوروهات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك لتمويل حملته الانتخابية في عام 2007، وكذلك الإنفاق الاحتيالي خلال حملته في عام 2012.ولم يسبق أن خضع رئيس فرنسي آخر للمحاكمة بعد تركه منصبه سوى جاك شيراك، لكن الأخير أُعفي من حضور جلسات محاكمته بقضية فساد، عام 2011، لأسباب صحية.