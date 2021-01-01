حيل سحرية تقضي على غازات البطن.. أبرزها عدم الشرب من الزجاجة



حيل سحرية تقضي على غازات البطن حيل سحرية تقضي على غازات البطن

يتعرض العديد من الأشخاص للإصابة بغازات البطن، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، أبرزها سوء التغذية، وعدم اتباع نظام غذائي صحي، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ نكشف لك عن أبرز الحيل للقضاء على غازات البطن.



يمكن أن تساعد العديد من العلاجات المنزلية في إطلاق الغازات المحتبسة أو منعها من التراكم .



1. عدم حبس الغازات

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يمكن أن يتسبب حبس الغازات في الانتفاخ وعدم الراحة والألم. أسهل طريقة لتجنب هذه الأعراض هي ببساطة إخراجها.2. تمرير البرازيمكن لحركة الأمعاء أن تخفف الغازات. عادةً ما يؤدي خروج البراز إلى إطلاق أي غاز محاصر في الأمعاء.3. تناول الطعام ببطءيمكن أن يتسبب تناول الطعام بسرعة كبيرة أو أثناء الحركة في أن يمتص الشخص الهواء وكذلك الطعام ، مما يؤدي إلى الألم الناتج عن الغازات، لذا على الأشخاص الذين يتناولون الطعام بسرعة أن يبطئوا حركة الأكل عن طريق مضغ كل قضمة من الطعام 30 مرة. فيساعد على تكسير الطعام بهذه الطريقة على الهضم، ويمكن أن يمنع عددًا من الشكاوى ذات الصلة ، بما في ذلك الانتفاخ وعسر الهضم .4. تجنب مضغ العلكة "اللبان"عندما يمضغ الشخص العلكة ، فإنه يميل إلى ابتلاع الهواء ، مما يزيد من احتمالية احتباس الرياح وآلام الغازات، كما تحتوي العلكة الخالية من السكر أيضًا على مُحليات صناعية قد تسبب الانتفاخ والغازات.5. عدم الشرب من الزجاجةفي كثير من الأحيان، يؤدي الشرب من خلال الزجاجة إلى ابتلاع الشخص للهواء، اعتمادًا على حجم الزجاجة وشكلها، لذا ولتجنب ألم الغازات والانتفاخ؛ من الأفضل الشرب من كوب.6. الإقلاع عن التدخينسواء السجائر التقليدية أو الإلكترونية ، يتسبب التدخين في دخول الهواء إلى الجهاز الهضمي. بسبب مجموعة المشكلات الصحية المرتبطة بالتدخين ، يعد الإقلاع عن التدخين أمرًا حكيمًا لأسباب عديدة.