حيل سحرية تقضي على غازات البطن
يتعرض العديد من الأشخاص للإصابة بغازات البطن، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، أبرزها سوء التغذية، وعدم اتباع نظام غذائي صحي، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ نكشف لك عن أبرز الحيل للقضاء على غازات البطن.
يمكن أن تساعد العديد من العلاجات المنزلية في إطلاق الغازات المحتبسة أو منعها من التراكم .
1. عدم حبس الغازات
يمكن أن يتسبب حبس الغازات في الانتفاخ وعدم الراحة والألم. أسهل طريقة لتجنب هذه الأعراض هي ببساطة إخراجها.
2. تمرير البراز
يمكن لحركة الأمعاء أن تخفف الغازات. عادةً ما يؤدي خروج البراز إلى إطلاق أي غاز محاصر في الأمعاء.
3. تناول الطعام ببطء
يمكن أن يتسبب تناول الطعام بسرعة كبيرة أو أثناء الحركة في أن يمتص الشخص الهواء وكذلك الطعام ، مما يؤدي إلى الألم الناتج عن الغازات، لذا على الأشخاص الذين يتناولون الطعام بسرعة أن يبطئوا حركة الأكل عن طريق مضغ كل قضمة من الطعام 30 مرة. فيساعد على تكسير الطعام بهذه الطريقة على الهضم، ويمكن أن يمنع عددًا من الشكاوى ذات الصلة ، بما في ذلك الانتفاخ وعسر الهضم .
4. تجنب مضغ العلكة "اللبان"
عندما يمضغ الشخص العلكة ، فإنه يميل إلى ابتلاع الهواء ، مما يزيد من احتمالية احتباس الرياح وآلام الغازات، كما تحتوي العلكة الخالية من السكر أيضًا على مُحليات صناعية قد تسبب الانتفاخ والغازات.
5. عدم الشرب من الزجاجة
في كثير من الأحيان، يؤدي الشرب من خلال الزجاجة إلى ابتلاع الشخص للهواء، اعتمادًا على حجم الزجاجة وشكلها، لذا ولتجنب ألم الغازات والانتفاخ؛ من الأفضل الشرب من كوب.
6. الإقلاع عن التدخين
سواء السجائر التقليدية أو الإلكترونية ، يتسبب التدخين في دخول الهواء إلى الجهاز الهضمي. بسبب مجموعة المشكلات الصحية المرتبطة بالتدخين ، يعد الإقلاع عن التدخين أمرًا حكيمًا لأسباب عديدة.
التعليقات على حيل سحرية تقضي على غازات البطن.. أبرزها عدم الشرب من الزجاجة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق