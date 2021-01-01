قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الرسوم الكاريكاتورية ليست رسالة من فرنسا إلى المسلمين، بل هي مجرد تعبير من مصور.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي في قصر الإليزيه بباريس، اليوم الاثنين.
وأضاف ماكرون في تصريحات للصحفيين: "علينا أن ندرك أن هذا القانون الذي اختاره الشعب الفرنسي. هذا قانون الشعب الفرنسي. هذه الرسوم والمقالات التي تصدمكم ليست صادرة عن السلطات الفرنسية أو عن الرئيس الفرنسي. ولا تعتبروه استفزازًا من السلطات، ولكنها تصدر من صحفي أو مصور. وهناك من يرد عليها بهدوء. استفزاز من صحفي أو مصور".
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التعليقات على "أنا آسف".. الرئيس الفرنسي يعتذر للمسلمين عن "صدمة" الرسوم المسيئة
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