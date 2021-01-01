وصفات طبيعية لترطيب البشرة الدهنية.. الفراولة والشاى الأخضر الأبرز



وصفات طبيعية لترطيب البشرة الدهنية وصفات طبيعية لترطيب البشرة الدهنية

ليس من السهل التعامل مع البشرة الدهنية، حيث يتضمن اتباع نظام للعناية بالبشرة الدهنية الكثير من التحديات، و يجب أن تحرصي على عدم التسبب في ظهور البثور عن طريق الإفراط في الترطيب أو جعل بشرتك تبدو باهتة من خلال عدم ترطيبها على الإطلاق.



فى التقرير التالى قام موقع "style craze" بتوضيح بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعدك على تحقيق التوازن المثالي والتأكد من أن نظام العناية بالبشرة الدهنية الخاصة بك لن يذهب سدى:



وصفات طبيعية لترطيب البشرة الدهنية:

1. الحليب



يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك الذي يتميز بخصائص مرطبة، كما أنه يساعد في الحفاظ على وظيفة حاجز البشرة.

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خذى ربع كوب من الحليب الطازج وأضيفى إليه بضع قطرات من عصير الليمون، واخلطيهم جيدا وضعيهم على وجهك، واغسليهم بالماء بعد 10 دقائق، يمكنك القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع.2. الليمون والعسل:يعمل الليمون كقابض للمسام، والعسل مرطب ممتاز لا يرطب بشرتك فحسب، بل قد يقلل أيضًا من حب الشباب، فقط اعصري ليمونة وأضيفي العسل إليها.اخلطيهم جيدا وضعيه على وجهك ورقبتك، واغسليه بعد 15 دقيقة، كررى هذا الماسك 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.3. زيت عباد الشمس:يحتوي زيت بذور عباد الشمس على حمض اللينوليك الذي يرطب بشرتك ويقوي حاجز البشرة، خذى بضع قطرات من زيت عباد الشمس ودلكى بشرتك به، واتركيه على وجهك، افعلى ذلك مرة واحدة يوميًا على الأقل للحفاظ على رطوبة بشرتك.4. الفراولة:تمتلك الفراولة خواصًا مرطبة يمكن أن تعزز فقدان الماء عبر البشرة وتترك بشرتك رطبة، ولاستخدامها اهرسى 2-3 حبات من الفراولة للحصول على عجينة سميكة.أضيفى ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من العسل إلى هذه العجينة واخلطيها جيدًا، ضعى الخليط على وجهك ورقبتك، واشطفيه جيدًا بعد 10 دقائق، يمكنك القيام بذلك مرتين في الأسبوع.5. الشاي الأخضر:يمكن أن يساعد الشاي الأخضر في منع فقدان الماء عبر الجلد والحفاظ على توازن رطوبة بشرتك، انقعى أكياس الشاي الأخضر في الماء الساخن. دعيها تبرد وقومى بتفريغ المحتويات في وعاء، وأضيفى العسل إلى هذا وضعى العبوة على وجهك ورقبتك، واغسليه بعد 10 دقائق، يمكنك أستخدام هذا الماسك 1-2 مرات في الأسبوع.تذكرى دائما أن تقومى باختبار المكونات قبل تجربة أي من هذه المرطبات، إذا واجهت أي رد فعل تحسسي، توقفى عن الاستخدام واستشيرى الطبيب على الفور.