6 أخطاء شائعة عند تصميم ديكور المطبخ.. تكلفة إصلاحها تكون باهظة



تصميم ديكور المطبخ تصميم ديكور المطبخ

تقضى المرأة الكثير من الوقت داخل المطبخ، ولذلك يجب الاهتمام بترتيب واختيار ديكور المطبخ، حتى يمدها بطاقة إيجابية، ولكن كثيرًا ما تقع بعض النساء فى أخطاء كبيرة عند اختيار ديكور المطبخ، والتى نتعرف عليها فى هذا التقرير، لتجنبها، وفقاً لما ذكره موقع " insider".







أخطاء شائعة عند تصميم ديكور المطبخ



عدم التخطيط لوضع الأجهزة والخزائن

يعتبر عدم التخطيط الجيد لوضع الأجهزة الكهربائية والخزائن داخل المطبخ من الأخطاء الشائعة عند تصميم ديكور المطبخ، لذلك يجب مراعاة التنظيم والأولوية عند ترتيب الأجهزة والخزائن، حتى تسهل على المرأة تنظيف المطبخ .

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اختيار خزانات من خشب ضعيفويعتبر اختيار خزانة مصنوعة من خشب ضعيف من الأخطاء الشائعة عند اختيار ديكور المطبخ، لذلك يفضل اختيار خزانة تتسم بالمتانة وسهولة الصيانة، لأنه ليس من السهل أو الميسور تمامًا استبدال التصميمات الملونة بأخرى جديدة. ويفضل عند الشراء، البحث عن خزانة مصممة من الخشب الصلب وأسطح كاملة التشطيب.عدم وجود إضاءة مناسبة في المطبخعدم إضافة إضاءة فى الأماكن الرئيسية داخل المطبخ من الأخطاء الشائعة أيضًا، والتى تتسبب فى حدوث بعض الأخطاء عند الطهى، لذلك يفضل إضافة إضاءة بالأماكن الخاصة بالطهى والخزانة .القيشانى المنقوشاختيار بعض القيشانى المنقوش للجدران فى المطبخ قد يتسم بالبساطة والأناقة، لكن قد تصبح النقوش موضتها قديمة فيما بعد، وستكون مكلفة للغاية عند تركيبها. يمكن استبدالها بملصقات الجدران المقاومة للماء والزيوت التي تكون أقل تكلفة وأسهل في العناية بها.عدم إضافة لوحة فنية داخل المطبختعتبر عدم إضافة لوحة فنية داخل المطبخ، من التصرفات التى تجعل المطبخ مظهره سيئ للغاية، لذلك يفضل إضافة لوحة فنية أو ستائر ملونة، والتى تضيف مظهر جمالى للمطبخ.وجود منافذ كهربائية بأماكن غير عمليةعدم وجود منافذ كهربائية بأماكنها الصحيحة من الأخطاء الشائعة عند تصميم ديكور المطبخ، حيث تتسبب للمرأة صعوبة فى استخدام الأجهزة الكهربائية الصغيرة مثل الخلاط والميكروويف وغيرها من أدوات المطبخ.