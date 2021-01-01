

3 طرق بسيطة وسهلة لصنع مطهر ومعقم للمنزل 3 طرق بسيطة وسهلة لصنع مطهر ومعقم للمنزل

العديد من منتجات التعقيم المتوفرة في المتاجر والصيدليات مصنوعة من مواد كيميائية خطيرة يمكن أن تتسبب في مشاكل للجهاز التنفسي وتهيج البشرة، كما يمكن أن تتسبب في تلوث الهواء بالمنزل، بدلًا من الاعتماد على هذه المنتجات، يمكن بسهولة صنع مطهر في المنزل باستخدام مكونات مثل الخل والكحول المحمر والزيوت العطرية، والتي تساعد في تقليل التعرض للمواد الكيميائية مع الحفاظ على منزلك نظيفًا كأنك استخدمت منتجًا جاهزًا في تعقيمه.



ولكن الخل ليس فعالًا في قتل فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بل لقتله تحتاج إلى كحول بتركيز 70% على الأقل كي تقدر على التخلص من الفيروس، وكن حذرًا عند صنع المطهر بنفسك في المنزل، ويجب ان تكون بعيدا عن الاطفال، ووفقا لما قدمه موقع "wikihow" إليكم ابرز الطرق الصحيحة لصنع معقم في المنزل.



- استخدم الكحول المحمر الأساسي غير المخفف، واختر منتجًا يحتوي على كحول بنسبة 70% على الأقل وإلا لن يكون منتجك فعالًا في قتل البكتيريا أو الفيروسات، ضع الكحول المحمر في زجاجة رش زجاجية حتى تقدر على وضعه على أي سطح بسهولة.

هذا المنتج بهذا التركيز فعال في قتل فيروس كورونا.

لا تخفف الكحول المحمر بالمياه حيث بذلك لن يكون قويًا بما يكفي لقتل البكتيريا.

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- ويمكنك ان تصنع رذاذًا عشبيًا من الكحول المحمر، صب 10-30 قطرة من الزعتر أو أي زيت عطري آخر من اختيارك في زجاجة رذاذ سعة 250 مل، املأ باقي الزجاجة بكحول محمر نسبة تركيزه 70% على الأقل؛ رج الزجاجة لخلط المكونات ثم خزنها كيفما تشاء بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.هذا المطهر فعال كذلك ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.- ويمكن ان استخدم مزيج الخل وبيروكسيد الهيدروجين، الخل وبيروكسيد الهيدروجين لهما تأثير مطهر جيد، لكن يجب عدم خلطهما في زجاجة واحدة حيث بذلك ينتجان حمض بيروكسي الذي قد يكون خطيرًا، بل اعمل على إضافة الخل الأبيض غير المخفف إلى زجاجة رذاذ وبيروكسيد الهيدروجين بتركيز 3% إلى زجاجة أخرى.لا يمكن استخدام هذا المطهر في قتل فيروس كورونا.لاستخدام هذا المطهر، نظف السطح من الأترية ثم رشه بأحد الخليطين واتركه عليه لمدة 5 دقائق ثم امسحه بقطعة قماش نظيفة؛ بعدها رشه بالخليط الآخر واتركه 5 دقائق أيضًا ثم امسحه بقطعة قماش نظيفة أخرى.لا يهم بأيهما تبدأ، سواء بالخل أم بالكحول.