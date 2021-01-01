3 طرق بسيطة وسهلة لصنع مطهر ومعقم للمنزل

العديد من منتجات التعقيم المتوفرة في المتاجر والصيدليات مصنوعة من مواد كيميائية خطيرة يمكن أن تتسبب في مشاكل للجهاز التنفسي وتهيج البشرة، كما يمكن أن تتسبب في تلوث الهواء بالمنزل، بدلًا من الاعتماد على هذه المنتجات، يمكن بسهولة صنع مطهر في المنزل باستخدام مكونات مثل الخل والكحول المحمر والزيوت العطرية، والتي تساعد في تقليل التعرض للمواد الكيميائية مع الحفاظ على منزلك نظيفًا كأنك استخدمت منتجًا جاهزًا في تعقيمه.
ولكن الخل ليس فعالًا في قتل فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بل لقتله تحتاج إلى كحول بتركيز 70% على الأقل كي تقدر على التخلص من الفيروس، وكن حذرًا عند صنع المطهر بنفسك في المنزل، ويجب ان تكون بعيدا عن الاطفال، ووفقا لما قدمه موقع "wikihow" إليكم ابرز الطرق الصحيحة لصنع معقم في المنزل.
- استخدم الكحول المحمر الأساسي غير المخفف، واختر منتجًا يحتوي على كحول بنسبة 70% على الأقل وإلا لن يكون منتجك فعالًا في قتل البكتيريا أو الفيروسات، ضع الكحول المحمر في زجاجة رش زجاجية حتى تقدر على وضعه على أي سطح بسهولة.
هذا المنتج بهذا التركيز فعال في قتل فيروس كورونا.
لا تخفف الكحول المحمر بالمياه حيث بذلك لن يكون قويًا بما يكفي لقتل البكتيريا.
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