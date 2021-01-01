طريقة عمل 4 حلويات من البلح



البلح البلح

يعتبر البلح ملك الفواكه من حيث القيمة الغذائية فهو معروف باحتواءه على كم هائل من الفيتامينات والأملاح المعدنية وغيرها العديد من العناصر الغذائية.



نقدم لكم طريقة عمل البلح بـ 4 حلويات غير تقليدية تتمتع بالمذاق الشهي للشيف نجلاء الشرشابى.



طريقة عمل بلح بالمكسرات

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مقادير بلح بالمكسراتتمر مخلى من البذورجوز هندمكسرات (بندق – فسدق – زبيب)طريقة عمل بلح بالمكسرات* ضعي أى نوع مكسرات داخل البلح ثم اغلقيه ثم اغمسيه فى جوز الهند.طريقة عمل كيكة البلح بصوص الكراميلمقادير كيكة البلح بصوص الكراميل2 كوب دقيقكوب تمركوب لبن3 بيضةكوب سكرباكو بيكنج بودررشة ملحملعقة صغيرة قرفة ناعمةنصف كوبزيتباكو فانيلياصوص الكراميلكوب كريمةكوب سكر2 مكعب زبدةطريقة عمل كيكة البلح بصوص الكراميل* ضعي البيض مع اللبن والسكر والفانيليا والزيت وامزجيهم جيدا في الخلاط.* قلبي الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح وضيفيهم ثم ضعي التمر والقرفة وقلبى ثم صبى الخليط فى صينية مدهونة بالزيت.* ادخلي الكيكة فى الفرن حتى النضج ثم اخرجيها بهدوء واسقيها بالكراميل البارد وقدميهاطريقة عمل صوص الكراميل* على نار هادئة ضعى الكريمة مع السكر وقلبيهم جيدا حتى يغمق لونها ثم ضيفى الزبدة واستمري في التقليب حتى تحصلي على اللون المناسب.طريقة عمل بلح بالشوكولاتةمقادير بلح بالشوكولاتةبلح أصفر مسلوقشوكولاتة سائحة بيضاءشوكولاتة سائحة غامقةطريقة عمل بلح بالشوكولاتة:* ضعي البلح في وعاء مملوء بالشوكولاتة الغامقة ثم في الثلاجة لتتماسك الشوكولاتة ثم يزين الوجه بخطوط الشوكولاتة البيضاء السايحة وتوضع في الثلاجة لتتماسك .طريقة عمل كمبوت بلحمقادير كمبوت بلح2 كيلو بلح أصفررشة ملح ليموننصف كيلو سكرقرنفل6 كوب ماء سلق البلحطريقة عمل كمبوت بلح* قشرى البلح الاصفر واسلقيه لمدة ساعة ثم انزليه من النار وانزعي النوى منه.* في اناء اخر ضعي على النار السكر وملح الليمون والقرنفل وماء سلق البلح ثم البلح ويلقبوا بلطف ثم يترك الخليط ليبرد ويحفظ في برطمان جاف في الثلاجة.