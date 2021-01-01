طريقة عمل 4 حلويات من البلح

البلح
يعتبر البلح ملك الفواكه من حيث القيمة الغذائية فهو معروف باحتواءه على كم هائل من الفيتامينات والأملاح المعدنية وغيرها العديد من العناصر الغذائية.
نقدم لكم طريقة عمل البلح بـ 4 حلويات غير تقليدية تتمتع بالمذاق الشهي للشيف نجلاء الشرشابى.
طريقة عمل بلح بالمكسرات
مقادير بلح بالمكسرات
تمر مخلى من البذور
جوز هند
مكسرات (بندق – فسدق – زبيب)
طريقة عمل بلح بالمكسرات
* ضعي أى نوع مكسرات داخل البلح ثم اغلقيه ثم اغمسيه فى جوز الهند.
طريقة عمل كيكة البلح بصوص الكراميل
مقادير كيكة البلح بصوص الكراميل
2 كوب دقيق
كوب تمر
كوب لبن
3 بيضة
كوب سكر
باكو بيكنج بودر
رشة ملح
ملعقة صغيرة قرفة ناعمة
نصف كوب
زيت
باكو فانيليا
صوص الكراميل
كوب كريمة
كوب سكر
2 مكعب زبدة
طريقة عمل كيكة البلح بصوص الكراميل
* ضعي البيض مع اللبن والسكر والفانيليا والزيت وامزجيهم جيدا في الخلاط.
* قلبي الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح وضيفيهم ثم ضعي التمر والقرفة وقلبى ثم صبى الخليط فى صينية مدهونة بالزيت.
* ادخلي الكيكة فى الفرن حتى النضج ثم اخرجيها بهدوء واسقيها بالكراميل البارد وقدميها
طريقة عمل صوص الكراميل
* على نار هادئة ضعى الكريمة مع السكر وقلبيهم جيدا حتى يغمق لونها ثم ضيفى الزبدة واستمري في التقليب حتى تحصلي على اللون المناسب.
طريقة عمل بلح بالشوكولاتة
مقادير بلح بالشوكولاتة
بلح أصفر مسلوق
شوكولاتة سائحة بيضاء
شوكولاتة سائحة غامقة
طريقة عمل بلح بالشوكولاتة:
* ضعي البلح في وعاء مملوء بالشوكولاتة الغامقة ثم في الثلاجة لتتماسك الشوكولاتة ثم يزين الوجه بخطوط الشوكولاتة البيضاء السايحة وتوضع في الثلاجة لتتماسك .
طريقة عمل كمبوت بلح
مقادير كمبوت بلح
2 كيلو بلح أصفر
رشة ملح ليمون
نصف كيلو سكر
قرنفل
6 كوب ماء سلق البلح
طريقة عمل كمبوت بلح
* قشرى البلح الاصفر واسلقيه لمدة ساعة ثم انزليه من النار وانزعي النوى منه.
* في اناء اخر ضعي على النار السكر وملح الليمون والقرنفل وماء سلق البلح ثم البلح ويلقبوا بلطف ثم يترك الخليط ليبرد ويحفظ في برطمان جاف في الثلاجة.
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